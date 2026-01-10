Mong em được là chính mình

Trời lạnh dần và em mong tìm được một người có thể bên cạnh, làm bạn, tâm sự, đọc sách cùng em.

Em độc thân, hướng nội nhưng luôn biết mình muốn gì. Em trân trọng gia đình và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ khi đã bắt đầu. Em không hoàn hảo nhưng đủ chân thành và có trách nhiệm với cảm xúc của người khác.

Em mong tìm người đàn ông độc thân, chín chắn trong suy nghĩ và cảm xúc. Một người biết lắng nghe, tôn trọng và thật sự mong muốn xây dựng một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Em không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần hành động đủ để em cảm thấy an tâm.

Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện tử tế, từ từ tìm hiểu nhau. Hợp thì đi tiếp, chưa hợp cũng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ