Mong em đừng để lạc anh

Chào em, cô gái anh sắp biết mặt, gần được biết tên và chắc chắn đang đọc bài tâm sự này của anh. Gần đây biết được Hẹn hò VnExpress một cách tình cờ thôi, anh đâu có ngờ ở giữa cái thời buổi có đủ thứ app hẹn hò, mạng xã hội sống ảo rần rần, thính bay như từa lưa... vẫn còn có một "góc nhỏ" để mình ngồi viết thư tìm người thương như vậy. Thấy vậy cũng hay hay, tự nhiên anh như sống lại cảm giác cái thời hẹn hò online trên Yahoo Messenger ngày xưa: vô chat room chém gió, ép nick, buzzzz nhau ầm ầm, rồi hồi hộp chờ đến lần gặp mặt đầu tiên...

Với sự ngạc nhiên to lớn của mình, anh đã vào đọc khá nhiều bài viết và comment rồi cuối cùng cũng có được sự kết luận cho mình: cộng đồng trên đây sẽ là típ những người yêu sống chậm và thích cảm nhận đến chất lượng của cuộc sống (nên không thèm vội), nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ chất lượng hơn là yêu đương thoáng qua, có thể là vẫn tích cực tìm mảnh ghép còn lại cho mình trên khắp các mặt trận (cả online và offline) hoặc là đã nản lòng giữa giông bão cuộc đời lắm rồi nên quyết tâm nằm vùng ở đây để chờ thời tới (thấy có người đã chờ thời biết bao năm nay mà vẫn sắt son một lòng).

Cảm giác hẹn hò online hồi hộp mong chờ cái nick của người ấy bật sáng lên từ thời yahoo, rồi tim đập rầm rầm khi sắp được gặp nhau lần đầu, giờ tự nhiên hôm nay nó lại trỗi dậy. Vậy nên anh ngồi viết bài này ngay và luôn, trong một ngày cuối tuần đẹp trời để chia sẻ đến em, người anh tin rằng sẽ gửi mail để tạo cơ hội mình được cùng nhau bước trên một hành trình mới.

Gương mặt anh nhìn cũng ổn, lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không dính tứ đổ tường, lo cho sức khỏe nên người cũng ít mỡ. Chiều cao chắc cỡ 1m66, anh nghĩ có thể còn cao thêm, do cổ ngày càng dài ra vì ngóng em đó. Công việc anh ổn định, đủ lo cho gia đình của tụi mình. Quan điểm của anh thì việc kiếm tiền là cần thiết, nhưng sẽ không bất chấp tất cả. Ngôi nhà của anh tuy nó không to nhưng sẽ phải luôn ấm cúng. Tinh thần phải luôn lạc quan vui vẻ, có bản lĩnh để có thể đồng hành cùng em trên những chặng đường sau này.

Trong tình cảm, anh quý nhất là sự chân thành, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Anh có mong muốn giống với nhiều người trên VnExpress này, không đăng bài như kiểu "tìm cho có với người ta" hay để "giải quyết deadline", mà muốn một mối quan hệ thực sự nghiêm túc để có thể tiến xa. Ban đầu mình hãy cứ là bạn em nhé: nhắn tin trò chuyện, gọi điện, lúc rảnh rỗi có thể hẹn nhau đi cà phê, ăn uống ở những chỗ đông người (ý anh là mình công khai như những người bạn chứ không hề lén lút)... chủ yếu là ráng dành nhiều thời gian cho nhau để có thể tìm hiểu. Vì anh nghĩ, muốn hiểu được nhau, phải nói chuyện và bên nhau nhiều. Anh thích nhắn tin quan tâm nên mong em cũng vậy (dù chỉ mới là bạn). Nhưng gặp trực tiếp vẫn là tuyệt nhất bởi ánh mắt con người ta thật lắm, khó mà dối ai được điều gì. Anh mong trong khi bọn mình nói chuyện thì em sẽ nhìn vô ánh mắt của anh, để có thể cảm được sự chân thành ở trong đó. Khi đã đủ chân thành và thấu hiểu rồi thì tình cảm và mọi thứ sẽ tự đến với mình theo quy luật tự nhiên mà thôi...

Đến bây giờ, có lẽ anh với em đã nếm đủ "mùi đời", gặp đủ các thể loại người rồi nhỉ. Bởi vậy anh nghĩ mình nên bớt đi sự cầu toàn vì thực ra tình yêu nó đâu chỉ toàn màu hồng, mà nó đa sắc màu lắm. Hạnh phúc sẽ chỉ là những khoảnh khắc đẹp đan xen ở trong suốt một hành trình dài. Đẹp hay tốt lên mỗi ngày thì sẽ nhờ có được sự vun đắp từ nhiều phía (chứ không chỉ từ hai đứa mình). Còn những câu chuyện ngôn tình, phim ảnh lung linh trên tivi thì để coi giải trí chơi thôi, chứ ảo tưởng mà đem áp vô thực tế với mình thì sẽ quá trời khập khiễng. Anh là con người của cảm xúc, nên sự lãng mạn có thừa và ý tưởng anh cũng nhiều, nhưng anh sẽ thích mọi thứ vừa đủ thôi em à.

Ứng xử trong cuộc sống thì anh rất thích câu "biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Ở đây với anh thì thắng không phải hơn thua, mà là cả hai sẽ cùng tốt hơn. Chỉ cần mỗi người chịu nhường một chút, thì cả hai đều thắng. Ai cũng có cái tôi, có chính kiến của mình, nhưng đôi lúc bọn mình hãy vì cái chung em nhé. Đừng để rồi phải thốt lên câu "giá như" khi mọi sự đã muộn màng. Mong tin em.

