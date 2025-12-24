Mong em đã sẵn sàng để yêu

Lại một lần nữa ngồi viết thư cho em, để thêm cơ duyên gặp em - người bạn đồng hành cùng anh.

Anh là chàng trai Hà Nội, 27 tuổi, được đánh giá là vui vẻ, hòa đồng, ngoại hình ổn. Công việc hiện tại của anh là làm về quảng bá thương hiệu và bán hàng.

Về đánh giá bản thân, anh thấy mình hướng nội, biết cách yêu bản thân. Trong tình yêu, anh luôn dành sự lãng mạn nhất có thể cho đối phương. Với anh, tình yêu đôi lứa rất đẹp - đẹp ở chỗ cả hai người đều biết đối phương muốn gì, đẹp ở chỗ cả hai người đều hiểu và đồng cảm với nhau, đẹp ở chỗ cả hai người đều tôn trọng và nhường nhịn nhau.

Với anh, mong rằng em đã sẵn sàng để yêu và tìm một người bạn đồng hành cùng em trải qua nhiều niềm vui cũng như những thăng trầm của cuộc sống.

Về tương lai, anh mong rằng chúng mình sẽ là điểm tựa vững chắc cho nhau, cùng tỏa sáng theo chính con người và tính cách của chúng mình. Cùng động viên, cùng chia sẻ, cùng nuôi dưỡng mọi thứ, em nhé.

Hẹn thư của em.

