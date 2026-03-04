Mong em chín chắn, ấm áp

Anh sinh năm 1991, quê Bình Dương, làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công việc giúp anh rèn luyện sự tập trung, trách nhiệm và tinh thần học hỏi không ngừng. Sau những năm tháng đi làm và va chạm với cuộc sống, anh càng trân trọng sự ổn định và giá trị của một mái ấm bình yên.

Cuộc sống của anh khá giản dị. Ngoài giờ làm, anh thường nghe nhạc để thư giãn, xem một bộ phim hay hoặc dành thời gian cho những buổi cà phê yên tĩnh để suy nghĩ về những dự định phía trước. Anh yêu thích du lịch, thích cảm giác được khám phá những vùng đất mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Anh tin rằng những chuyến đi sẽ ý nghĩa hơn khi có người cùng chia sẻ.

Anh sống chân thành, tình cảm và coi trọng gia đình. Với anh, một mối quan hệ bền vững cần sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành trong cả những lúc vui lẫn lúc khó khăn. Tình yêu không chỉ là cảm xúc ban đầu mà còn là sự lựa chọn gắn bó và cùng nhau vun đắp mỗi ngày.

Những trải nghiệm trước đây giúp anh hiểu mình cần gì và có thể mang lại điều gì trong một mối quan hệ nghiêm túc. Anh mong gặp một người phụ nữ cùng thế hệ 9x, có sự chín chắn, ấm áp và mong muốn xây dựng một tương lai ổn định.

Nếu em cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành, anh rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng em.

