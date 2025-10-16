Mong em bình dị, thiện lương

Mình thích lắm một vùng quê bình yên, thích làm vườn, trồng cây thảo dược, được tìm hiểu những kiến thức mà bản thân yêu thích.

Mình 47 tuổi, sống cùng gia đình tại một ngõ nhỏ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình làm trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ, phòng trọ cho thuê và tư vấn thêm chút về dược. Công việc giúp mình phần nào chủ động thời gian, tài chính cơ bản ổn định, một nơi trú mưa nắng nho nhỏ. Mình nỗ lực tu dưỡng, hướng tới lối sống tử tế, thiện lương, ham học hỏi, yêu thích thể thao, đọc sách, tìm hiểu tài chính, văn học, thiền và duy trì lối sống lành mạnh, kỷ luật.



Mình luôn ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc gia đình lên hàng đầu, vì mình tin chỉ khi mình và người bạn đời biết yêu thương chính mình, quan tâm chăm lo cho nhau, chúng ta mới đủ sức khỏe, quan tâm chăm sóc hai bên cha mẹ. Mình trân trọng những giá trị truyền thống, có thiện cảm với đạo Phật, mình tin vào sự tỉnh thức trong đời sống hiện tại.

Cuộc sống thực tế quá đôi khi bài toán cơm áo gạo tiền dễ khiến đời sống tinh thần chúng ta khô khan, lỗi nhịp, tư tưởng lãng mạn quá mức, xa rời thực tế, cũng là điều không nên. Cân bằng và duy trì tính hài hòa cũng là điều mình hướng tới để cuộc sống thêm phần sắc màu phong phú mà không phải quá lo toan. Mình thích lắm một vùng quê bình yên, thích làm vườn, trồng cây thảo dược, được tìm hiểu những kiến thức mà mình yêu thích. Mình hy vọng gặp được người phụ nữ đồng điệu, có chút chiều sâu thì ổn quá, lương thiện và nhẫn nại, muốn cùng mình gắn bó lâu dài, sẻ chia mọi điều trong mỗi nhận thức, cảm xúc, từ lý tưởng sống đến từng niềm vui bé nhỏ hàng ngày.

Mình tuyệt nhiên không dám kén chọn, những điều trên chỉ là mong ước, còn nếu ưu tiên thì chỉ mong em là người phụ nữ bình thường, mộc mạc, chân chất, chăm lo thu vén gia đình, trân trọng hạnh phúc mỗi ngày từ những điều bình dị.

Nếu em cũng ở đâu đó có những suy nghĩ đồng cảm và mong tìm một bến đỗ bình yên giữa dòng đời rộng lớn, hãy để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp để anh có cơ hội được chia sẻ sâu và nhiều hơn những suy nghĩ và kế hoạch chi tiết cho tương lai.

