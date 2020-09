Mong em bao dung hoàn cảnh của anh

Ngoại hình anh dưới mức bình thường, tướng hiền, cao 1,75 m, nặng 70 kg.

Sau khi vất vả tự vượt qua và rút ra nhiều bài học trong khoảng thời gian tồi tệ vì kết hợp nhiều chuyện: stress trong thời gian dài, ly hôn do không thể hòa hợp, xa con, cabin fever vì WFH (work from home) thời gian dài cộng thêm công việc không thuận lợi thời Covid-19, anh nghĩ đã đến lúc bước tiếp. Biết là rất khó nhưng thông qua chuyên mục này, anh mong muốn có cơ hội tìm được người đồng hành cho chặng đường còn lại.

Đôi nét về bản thân: tuổi thơ hạnh phúc được chăn bò ở một tỉnh duyên hải miền Trung với thiên nhiên khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi và may mắn được sống cùng với những người đầy tình cảm, mộc mạc và chân thành, góp phần lớn hình thành nên tính cách. Anh sinh sống và làm việc đa phần ở TP HCM sau khi tốt nghiệp cao học ở nước ngoài.

Bản thân thích và cố gắng hướng mình đến kiểu người giản dị, chân thành, chung thủy, sống có trách nhiệm và rèn luyện để hạ cái tôi thấp xuống mỗi ngày. Ngoài ra anh hướng thiện, sống theo hướng giảm thiểu tác động đến môi trường (ví dụ: chưa đến mức tối giản hay zero waste nhưng nếu thuận tiện sẽ rửa vỏ hộp sữa chua để tái chế, hạn chế tối đa single-use plastics,...), hạn chế sở hữu vật chất (ví dụ: với nhu cầu hiện tại sẽ không mua xe ôtô và sau này nếu phát sinh nhu cầu cũng sẽ ưu tiên chọn mua những dòng xe điện), thực hành theo các chuẩn mực đạo đức mới như tôn trọng sự khác biệt, bình đẳng giới, không gia trưởng, chia sẻ việc nhà, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, vệ sinh nhà cửa...

Đời sống tâm linh: tin vào khoa học và cố gắng làm theo những lời đức Phật và các bậc thánh nhân của các tôn giáo khác dạy, thực hành thiền tập Vipassana để tĩnh tâm. Nhưng không nghiêm trọng hóa vấn đề phải đi chùa hay nhà thờ để làm lễ, cúng kiến, tụng kinh, vái lạy các pho tượng, hay ăn chay định kỳ vào các ngày trong tháng dù rất thích ăn chay, ăn nhiều rau và trái cây hơn thịt. Rất không thích những tư duy cúng kiến để cầu xin (hay hối lộ?) để có lợi cho bản thân, làm từ thiện để tích phước (hay ăn cắp phước?).

Nghề nghiệp: yêu thích công việc "do the right thing" và đề cao sự liêm chính nên thu nhập cũng chỉ ở mức bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy đủ. Tập trung phát triển năng lực bản thân nên cũng đôi lần cạnh tranh thành công ở các thị trường lao động ở các nước/khu vực phát triển ở châu Á trong mảng của mình. Hiện tại có thể an tâm về hưu những vẫn sẽ đi làm nếu công việc phù hợp với sở thích và năng lực. Tiếc là không thuộc nhóm có nghề nghiệp ổn định hay những vị trí có quyền lực.

Sở thích cá nhân: đang cố gắng hạn chế, nhưng tham sân si vẫn còn đầy nên còn thích nhiều thứ và không ngừng tìm kiếm cái mới: đọc sách, nghe các bài nói trên kênh truyền thông nổi tiếng, xem bóng đá, xem tin tức, các phóng sự tài liệu, phim, craft bia, cà phê, trekking, hiking, snorkeling, diving, skiing,... du lịch thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên kèm đặc sản hay món ngon vùng miền, không ham các mạng xã hội.

Ý thức rõ bản thân hơi khác biệt và không ép người khác phải làm giống mình. Anh nghĩ vợ chồng hợp nhau nhiều cũng rất tốt nhưng vẫn đề cao cách cùng nhau giải quyết những bất đồng hơn: cùng nhau chia sẻ chân thành, lắng nghe để hiểu và tìm giải pháp hòa hợp.

Ngoại hình dưới mức bình thường, tướng hiền, cao 1,75 m, nặng 70 kg. Không ngại nếu bạn gái thấp hay cao hơn nhiều, xấu hay đẹp, mập hay ốm. Tuy nhiên, nếu bạn nào xem trọng ngoại hình thì vui lòng bỏ qua vì anh không quan tâm và cũng sẽ không cố gắng cải thiện nó. Dạo trước cũng có khá nhiều "múi" khi đang... ăn mít. Thích rèn luyện thể dục mỗi ngày ngoài trời, chủ yếu là chạy bộ khoảng cách trung bình và dài (mục tiêu cá nhân là hoàn thành full marathon trong năm 2021), hít xà và hít đất,... để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Biết cũng có tuổi nhưng hi vọng sẽ duy trì tốc độ lão hóa thật chậm, để cùng em ít nhất cùng nhau chia sẻ quãng thời gian thanh xuân trọn vẹn nhất.

Anh từng kết hôn được 9 năm, có bé trai 3 tuổi. Vợ cũ và anh có nhiều bất đồng không giải quyết được nên quyết định ly hôn sau thời gian ly thân, hiện bé sống với mẹ. Anh chăm sóc con vào mỗi cuối tuần và hi vọng được quyền trực tiếp nuôi dưỡng con khi con lên 7 tuổi theo nguyện vọng của bé. Anh có thể tự lo cho con riêng của mình được về mọi mặt, hành động phần nhiều theo lý trí và đề cao việc đối xử công bằng. Tuy vậy anh rất cần em đủ bao dung để chấp nhận thứ tự ưu tiên trong gia đình: 1. Con riêng của anh và của em (nếu có); 2. Con chung; 3. Em; 4. Ông Bà nội ngoại; 5. Anh.

Khuyết điểm khác: già, hơi chán do yếu gần như tất cả các lĩnh vực thuộc về não phải (ca hát, đàn, nhảy, văn,...), khả năng ngôn ngữ bị hạn chế ("nuốt" mãi chưa trôi tiếng Trung), cà khịa một chút khi thân đủ lâu với mong muốn vui vẻ nhưng có lúc quá lố, các công việc trong lĩnh vực với thu nhập tương xứng bị giới hạn nhiều do các công ty bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên có thể sẽ chỉ tập trung phát triển bản thân trong khoảng thời gian tới,...

Mong ước gặp được người tương đối hợp: hướng thiện, đủ bao dung để chấp nhận hoàn cảnh của mình cũng như những quan điểm có phần ngược chiều, biết cách cùng nhau giải quyết những bất đồng, chân thành, cái tôi thấp một chút, biết đủ, chia sẻ một hay vài sở thích cá nhân. Đặc biệt rất thích típ phụ nữ thông minh, ăn uống khoa học, thực tập thiền, thường xuyên rèn luyện thể dục để đẹp khỏe khoắn.

Do cũng có tuổi nhưng đặc biệt yêu thích trẻ con, mong muốn có 1-2 con ở tổ ấm mới nên hi vọng tìm được người có cùng dự định kết hôn sớm; chân thành, không úp mở để nhanh chóng tìm hiểu nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ, chia sẻ hạnh phúc từ những điều giản đơn, sống có ý nghĩa, không tiếc nuối mỗi ngày. Bắt đầu bằng việc gửi kèm một tấm ảnh nhìn được khuôn mặt khi liên lạc em nhé, ảnh thẻ 3x4 anh cũng rất vui. Anh sẽ hồi âm email với ảnh của mình, và nếu em thấy được, anh sẽ rất vui để được gặp mặt, cà phê nói chuyện trực tiếp.

Dân kỹ thuật và cũng rất lâu rồi mới viết tâm sự nên quá ư lủng củng và dông dài, cám ơn mọi người đã chịu khó đọc bài.

Mình không biết nhiều về trầm cảm nhưng đã tìm hiểu và vượt qua tình trạng của mình, nên nếu bạn nào có hoàn cảnh tương tự thì cũng có thể liên lạc. Mình sẽ chia sẻ chi tiết những gì mình đã làm, hi vọng phần nào giúp ích được cho bạn.

