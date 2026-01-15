Mong duyên lành đến và ở lại cả đời

Trong tình yêu, những điều giúp chúng ta đi lâu dài, bền bỉ đó là: cái tôi không quá lớn, sự chung thủy, biết chia sẻ và thấu hiểu nhau.

Anh 33 tuổi, làm việc tự do. Mọi chuyện trong cuộc sống đang dần theo chiều hướng tốt hơn, dù vẫn còn nhiều bất ngờ. Tiêu chí sống của anh là bỏ ác, sống thiện, chan hòa và rộng rãi với những người xung quanh. Trong tình yêu, anh chọn tin tưởng và biết cách làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.

Anh tin rằng xung quanh em và anh đều như vậy. Có nhiều người đi ngang, lướt qua hay tìm hiểu nhau, nhưng chẳng mấy khi thật sự hiểu nhau. Chúng ta đôi khi nghĩ rằng mình yêu một người, nhưng lại rơi vào việc đòi hỏi, mong người ta hy sinh hay làm đủ thứ để thỏa mãn cái tôi cá nhân một cách quá đáng. Còn yêu thương nhau đúng nghĩa, cùng nhau cố gắng, động viên nhau và trở thành bạn đời của nhau, dường như lại quá xa xỉ.

Không phải tự nhiên mà nhiều người khó tìm được mảnh ghép phù hợp của mình đến vậy. Anh tin rằng khi đủ hiểu nhau, chúng ta mới thật sự thương nhau sâu sắc. Mong nhận được thư em cùng vài dòng giới thiệu, để hiểu được những điều căn bản của một mối duyên lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ