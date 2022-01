Mong được sống an nhiên cùng anh ở xứ sở ngàn thông

Em là cô gái nhỏ 28 tuổi, người Sài Gòn, sống và làm việc ở Đà Lạt.

Ở Đà Lạt được một năm, em thực lòng cảm mến con người cũng như thiên nhiên nơi đây. Nên điều kiện đầu tiên để em chọn bạn đời là anh cũng yêu và muốn gắn bó với xứ sở ngàn thông xinh đẹp này.

Ngoại hình của dễ nhìn, tính cách dễ chịu, nhẹ nhàng và phóng khoáng. Đôi lúc em sôi nổi, rộn ràng theo những cuộc vui. Em có niềm tin về luật nhân quả "Ở hiền gặp lành". Trong cuộc sống, em lấy việc buôn bán nhỏ và đi bộ giữa thiên nhiên làm niềm vui. Em còn thích trang trí nhà cửa và nấu ăn nữa. Nấu cho người mình thương những bữa ngon là niềm hạnh phúc to lớn của em.

Em rất khao khát yêu thương nhưng không bao giờ quỵ lụy trong tình cảm. Em từng trải qua vài mối tình. Sau chia tay, em và những người bạn trai cũ trở thành bạn tâm giao thân thiết. Em luôn biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình những người bạn tri kỷ đó, chỉ tiếc là cả hai không có nợ để đi đến cuối con đường.

Về người đàn ông của mình, em luôn mơ được nắm tay anh đi dạo Hồ Xuân Hương mỗi chiều. Em thích anh say mê và cống hiến hết mình cho công việc. Hình ảnh người đàn ông lao động hăng say rất quyến rũ .Tuy nhiên, anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân để luôn khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần nhé. Điều kiện tiên quyết là anh sống tử tế với mọi người, biết được đam mê của mình là gì và sống trọn vẹn từng phút giây. Anh sẽ có một điểm cộng to bự trong lòng em nếu được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, cha mẹ con cái yêu thương và hỗ trợ nhau.

Em thích người đàn ông chững chạc nên hy vọng anh tuổi trên 30. Nếu anh từng dang dở một lần đò, em không ngần ngại, vì em cũng thích người có kinh nghiệm, từng trải. Nếu anh đang nuôi con riêng, em đánh giá cao người đàn ông có trách nhiệm với giọt máu của mình. Nếu em cảm nhận đứa trẻ của anh được sống hạnh phúc, yêu thương trong vòng tay gia đình, em sẽ càng trân trọng anh hơn.

Có một điều rất quan trọng về em, mong anh thấu hiểu, đó là: Đến hiện tại và tương lai gần, em chưa có ý định sinh con. Em muốn dành thời gian khám phá, hoàn thiện bản thân cũng như học hỏi thêm trong cuộc sống. Đi du lịch và kết giao bạn bè là điều em muốn cùng thực hiện với người thương. Tuy nhiên, em sẽ xem xét nếu anh khao khát có con đến cháy bỏng.

Cảm ơn anh và mọi người đọc hết những mong ước của em. Em viết điều này trong đêm Giáng sinh se lạnh ở Đà Lạt, hy vọng em sẽ nhận được món quà to bự ấm áp là anh. Chúc những điều an lành đến mọi người dịp cuối năm.

