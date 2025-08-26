Mong được gặp anh giữa mùa thu Sài Gòn

Dù sống và làm việc ở Sài Gòn nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ, em vẫn chưa tìm được một bàn tay đan ấm áp khi trời chuyển mùa.

Sắp tháng chín rồi, anh đã ngửi thấy hơi thu trong nắng Sài Gòn chưa? Người ta nói Sài Gòn không có mùa thu đâu, nhưng với em bây giờ, Sài Gòn đã sang thu rồi đấy. Buổi sớm, em bước xuống đường, một chiếc xe vượt qua cùng với khóm hoa loa kèn vàng ruộm khuất vào con hẻm nhỏ, nó nói rằng Sài Gòn đã vào thu.

Lác đác đâu đó trên đường đi làm, em nghe tiếng xào xạc trên ngọn cây lộc vừng, trên tán bàng ở góc cuối con phố những đốm lá vàng, lá đỏ, hình như chỉ đợi cơn gió chạm nhẹ vào là rời cành, chạm khắc vào màu đá xám hè phố. Sài Gòn vào thu đẹp vậy đó, nhưng em vẫn còn thiếu một bàn tay đan.

Em là cô gái IT, chưa từng kết hôn, độc lập, tự do và tự lo. Vì sống một mình ở Sài Gòn nên em có phần mạnh mẽ và giỏi chịu đựng; thích đọc sách, chụp ảnh dạo và chơi guitar. Dù đã sống và làm việc ở Sài Gòn nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ, em vẫn chưa tìm được một bàn tay đan ấm áp khi trời chuyển mùa.

Bạn bè bảo em kén chọn, nhưng em nào có kén chọn đâu. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thích được cùng người mình thương lang thang phố xá Sài Gòn giờ tan tầm, hay ngồi ở một góc quán chill chill nào đó nghe những bài tình ca xưa cũ, cùng trò chuyện về những điều vụn vặt quanh mình.

Năm nay, khi Sài Gòn sang thu, em mong mình sẽ có được một bàn tay còn thiếu - là anh đấy. Mong anh bằng hoặc hơn tuổi em, chưa từng kết hôn, có tri thức, mạnh khỏe về thể chất và lành mạnh về tinh thần, chủ động và quyết đoán trong cuộc sống của mình, và thêm một xíu là không hút thuốc nhé.

Lần đầu tiên em viết ra những mong muốn của mình đối với một chàng trai trong tương lai. Mong là giữa Sài Gòn rộng lớn, vẫn còn có "Anh" như thế cho riêng em.

