Mong được dựa vào vai anh khi mỏi mệt

Em quê ở miền Tây, sống và làm việc tại Sài Gòn, được nhận xét dễ thương, nhìn trẻ hơn tuổi.

Sài Gòn hôm nay lại mưa anh à, bầu trời tối đen. Ngồi từ văn phòng nhìn ra ngoài đường, thấy dòng người ngược xuôi đi về, em chợt thấy buồn vì mình vẫn còn lẻ bóng, cảm giác muốn có ai đó để tựa vào lúc mệt mỏi, chán nản, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, cùng đi đây đó cà phê, dạo chơi.

"Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người", đúng thật vậy anh. Để tìm được một người hợp với mình thật khó. Dù biết chẳng có ai hợp với ai hoàn toàn, nhưng ít ra cũng đủ để dung hòa với nhau, dù vậy vẫn thật khó biết bao.

Em quê ở miền Tây, cao 1,6 m, nặng 48 kg, ngoại hình được nhận xét là dễ thương với gương mặt khả ái, nhìn trẻ hơn so với tuổi. Em trầm tính, ít nói nhưng đó là với bạn mới quen, còn người quen thân rồi, em nói nhiều lắm. Em mang tính hướng nội nhiều hơn, thích nơi yên tĩnh hơn nhưng đôi lúc cũng nổi loạn, thích đến những nơi ồn ào, vui chơi thỏa thích nếu đúng người đúng gu và có chút gì đó tưng tửng.

Là cô gái có tính cách nhạy cảm hơn chút so với người khác, tuy ít nói nhưng không có nghĩa em nhút nhát, em thích quan sát nhiều hơn nói. Chắc do người như em thường ít thể hiện và điều đó làm cho đối phương khó đoán được tính cách để tiếp cận. Có lẽ đây cũng là lý do em còn độc thân đến bây giờ.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng bon chen giữa Sài Gòn, em có việc làm ổn định, độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc. Nhưng dù là cô gái mạnh mẽ thế nào, em cũng có lúc yếu đuối, mệt mỏi, cần một người bên cạnh chở che, bảo vệ, chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Mong gặp được anh để mình bên cạnh, quan tâm nhau. Anh cho em mượn bờ vai để tựa vào những lúc em mệt mỏi nhé. Em mong có một mái ấm gia đình như bao người.

Em sống và làm việc ở Sài Gòn nên hy vọng anh cũng sống và làm việc tại đây. Anh có công việc ổn định, lớn tuổi hơn em nhé. Nhỏ hơn em vài tuổi cũng được nhưng anh chững chạc và không ngại em lớn tuổi hơn nha. Mong anh chân thành, không gia trưởng, không hút thuốc, chưa từng lập gia đình hoặc nếu từng lập gia đình thì chưa có con nhỏ, vì em sợ mình không đủ kinh nghiệm để làm tốt vai trò mẹ kế (mong anh thông cảm).

Em cũng không biết viết gì nữa, hy vọng anh gửi mail cho em để có cơ hội nói chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Cảm ơn mọi người đọc thư của em.

