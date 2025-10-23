Mong được cùng em đi thật nhiều nơi

Anh khá điềm tĩnh, có thiên hướng lắng nghe nhiều hơn là nói, thích chiều chuộng người mà anh yêu thương.

Đây là bức thư thứ ba anh viết lên báo với hy vọng ngày nào đó em vô tình đọc được và chúng mình sẽ sớm gặp nhau, đồng hành cùng nhau.

Anh sinh năm 1998, thân hình được đánh giá là khá cân đối, cao 1m72, nặng 75 kg, không gầy cũng không muốn béo. Anh luôn dành thời gian chơi thể thao để cơ thể linh hoạt, nhiều năng lượng tích cực. Anh cũng muốn khi chúng mình gặp được nhau, anh sẽ thật chỉn chu để em cảm thấy rạng ngời khi ở cạnh anh.

Đầu thư anh có nói đây là bức thư thứ ba, mục đích anh viết vậy là để bản thân biết rằng mình đã kiên trì, quyết tâm đến nhường nào để gặp được đúng em. Anh cũng muốn nói rằng, sau này nếu ai hỏi anh đã quen em thế nào, anh sẽ kể cho họ nghe rằng để gặp được em - người bạn đời của anh - không hề đơn giản. Em là người con gái tuyệt vời nhất.

Tính cách của anh khá điềm tĩnh, có thiên hướng lắng nghe nhiều hơn là nói. Vì vậy, anh mong em nói nhiều, hoặc có thể hơi cá tính để trêu chọc anh một chút nhé. Anh thích chiều chuộng người mà anh yêu thương lắm.

Anh đam mê công việc và đặt yếu tố kinh tế lên khá cao. Bởi anh nhận ra rằng, muốn bản thân vui vẻ, muốn cuộc sống của bạn đời được thoải mái và gia đình – cả lớn lẫn nhỏ – có cuộc sống nhẹ nhàng, cần có điều kiện kinh tế phụ giúp. Mong em thông cảm cho anh vì điều này nhé.

Anh cũng rất mong được cùng em đi nhiều nơi, nếu em cũng thích như anh, thi thoảng đi đây đó, chiêm ngưỡng cảnh vật, hòa mình vào văn hóa, ăn uống, sinh hoạt cùng những người ở nơi chúng mình đến.

Mong những dòng thư trên sẽ để lại chút ấn tượng nơi em. Em cứ mạnh dạn tìm hiểu xem chàng trai này có phải là người em đang tìm kiếm không nhé.

Mong sớm nhận được thư của em. Hẹn gặp em.

