Mong được cùng em chăm lo gia đình

Anh 38 tuổi, quê ở Tiền Giang (cũ), sống và làm việc tại Đồng Tháp (mới), cao 1m62, nặng 60 kg. Công việc của anh là tại một đơn vị nhà nước gần nhà, đồng thời cũng đang theo học cao học ở TP HCM.

Tính cách anh hiền lành, hơi hướng nội, nhưng khi đã thân quen lại nói rất nhiều. Anh không hút thuốc, hạn chế bia rượu, không cờ bạc. Anh chỉ mong sau khi hoàn thành khóa học sẽ có thể gặp được em - người phụ nữ sẵn sàng cùng anh xây dựng gia đình nhỏ đầy yêu thương.

Anh hy vọng tìm được cô gái từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình và công việc bình thường là được. Anh không đặt nặng trình độ học vấn hay nghề nghiệp, em có thể là mẹ đơn thân. Điều quan trọng nhất là em sống chân thành, hiền hòa, giản dị và có mong muốn cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Anh có một người anh ở cơ quan, mỗi chiều anh ấy đón con tan học về, khi thấy con chạy ra vui mừng, anh ấy nói đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Anh rất mong một ngày nào đó anh cũng có được niềm hạnh phúc ấy - cùng em chăm lo gia đình, chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con cái.

Nếu không có duyên thành đôi, anh vẫn mong tìm được một người bạn đồng hành để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Về khoảng cách, anh hy vọng được kết nối với những ai quê từ Vũng Tàu trở vào Nam và miền Tây.

Nếu có duyên, mình sẽ trò chuyện nhiều hơn em nhé. Anh mong sớm nhận được hồi âm từ em.

