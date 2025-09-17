Em là cô gái đến từ Nghệ An và sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh bình thường.

Em học đại học và đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội. Năm nay em 28 tuổi. Về ngoại hình, em được nhận xét là ưa nhìn, cao 1m53, thân hình cũng khá cân đối, không phải "bún lèo" đâu.

Em có lối sống khá hướng nội; ngoại trừ công việc và những hoạt động cần thiết, cuối tuần em thích tận hưởng khoảnh khắc một mình ở nhà hơn là tới những nơi đông người. Em có thể hơi ít nói với người lạ hoặc những người em thấy không hợp gu để chia sẻ, nhưng với người đủ thân thiết, đôi khi em nói nhiều hơn.

Em mong muốn gặp được chàng trai lớn hơn 2–6 tuổi, cũng học đại học và có công việc ổn định, tính cách trầm ổn; có thể ít nói và hướng nội cũng được. Em rất mong được cùng anh trải qua những khoảnh khắc bình dị bên nhau: cùng nhau nấu ăn, dọn nhà, xem phim, cùng nhau xem bóng đá Ngoại hạng Anh vào mỗi cuối tuần (dù em không phải fan bóng đá). Thi thoảng mình cùng nhau ngắm hoàng hôn ở hồ Tây, hoặc lâu lâu đi du lịch ở nơi nào đó để "refresh" bản thân sau những ngày miệt mài với công việc, anh nhé.

Vài lời chia sẻ không thể diễn tả hết con người em. Nhưng nếu anh thấy phù hợp và muốn tìm hiểu hơn nữa thì đừng ngần ngại liên lạc với em nhé. Cảm ơn anh đã đọc bài và hy vọng sẽ sớm gặp được anh.

