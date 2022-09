Mong được cùng anh ngắm phố đêm Hà Nội

Em thích ngắm Hà Nội ngủ và cũng thích ngắm anh ngủ. Hà Nội và anh lúc đó thật yên bình, hiền dịu và ấm áp biết bao.

Anh à,

Không biết anh làm gì nhỉ? Còn em đang ngồi đây nhớ anh nè. Em hình dung ra anh sẽ là người đàn ông điềm đạm, bao dung, thấu hiểu và yêu em hết mực đó nhé.

Đến tuổi này rồi, em không dám mong ước có một tình yêu dữ dội như thời trẻ tuổi nữa nhưng vẫn luôn mong có một tình yêu bền bỉ đi cùng năm tháng. Chúng ta sẽ sống cho nhau, vì nhau và vì đôi bên gia đình, cùng chăm sóc và vun đắp cho hạnh phúc của con cái. Em muốn chúng ta và các con cùng nhau đùa vui sau mỗi bữa cơm đầm ấm. Hạnh phúc với em chỉ đơn giản như thế.

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, em rất hiểu và trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình. Mong anh dù chưa kết hôn hay đã ly hôn, cũng hãy trân trọng giá trị gia đình nhé. Chúng ta cùng nhau xây dựng nền tảng thật vững chắc cho cuộc sống hạnh phúc anh nha.

Em 43 tuổi rồi mà đôi lúc tính vẫn trẻ con lắm, vẫn thích được anh chiều, được anh nắm tay đi dạo phố. Em thích ngắm Hà Nội ngủ và cũng thích ngắm anh ngủ. Hà Nội và anh lúc đó thật yên bình, hiền dịu và ấm áp biết bao.

Quá khứ đã qua rồi anh nhỉ, nên nếu chúng ta có duyên đến với nhau, anh đừng nhắc đến quá khứ buồn nhé. Hiện tại là món quà phải không anh? Chúng ta hãy sống vì hiện tại và phấn đấu cho tương lai tốt đẹp nha anh.

Em vẫn hay tâm đắc câu nói rằng: hãy cho đi mà đừng mong cầu nhận lại, bạn không nhận được từ người này thì người khác sẽ bù đắp cho bạn, gieo nhân sẽ hái được quả. Vậy nên em luôn mong sống thật tốt với những người xung quanh, tất nhiên cũng mong anh như thế.

Hút thuốc lá có hại có sức khỏe nên em không muốn anh hút thuốc đâu. Cờ bạc, rượu chè, hút sách em càng sợ nên hy vọng anh không vướng vào mấy thứ đó. Em không thích anh nghiện game đâu nhé, có nghiện thì nghiện riêng em là được rồi. Anh nhớ phải là người có tấm lòng thủy chung, sâu sắc đó nha.

Hình thức của em ở mức trung bình khá, da hơi ngăm đen và mắt hơi to to, sống mũi thẳng không cao không thấp, cằm chẳng nhọn cũng không vuông, môi không dày không mỏng, miệng không rộng chả chúm chím, trán không cao cũng chả thấp, lông mày không dày chẳng mỏng, khuôn mặt không hẳn trái xoan cũng không ra bánh đúc. Nhìn từng nét một, ai cũng bảo là đẹp nhưng cái nét đó kết lại với nhau thì ra một khuôn mặt rất... bình thường. Nhiều người đánh giá là xinh, nhiều người lại bảo không xinh lắm. Đẹp xấu là do người nhìn, anh nhỉ. Nhưng dù sao em vẫn rất tự tin để sánh bước bên anh trong mọi hoạt động.

Em cao 1,63 m nên để đẹp đôi, mong anh cao hơn em ít nhất năm cm nhé. Anh béo chút không sao, em thích người béo lắm. Em là người bình thường nên mong anh cũng vậy. Giá trị đạo đức trong mỗi người là điều em mong muốn hướng tới nhất. Anh giỏi giang, thành đạt, em càng được tự hào về anh. Em cũng có thể tự tin mình đủ trình độ hiểu biết để đối thoại với anh trong bất kể tình huống nào.

Em không muốn mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nên nếu anh muốn đùa giỡn trong tình cảm, đừng liên lạc với em nhé. Em cần tìm mối quan hệ thật nghiêm túc.

Hy vọng sau lá thư này, em sẽ tìm được anh, Tết này được anh nắm tay dạo phố đi bộ hồ Gươm xanh mát. Hy vọng được cùng anh ngắm Hà Nội ngủ và em còn hy vọng nhiều hơn thế nữa.

Hãy gửi thư ngay nếu thấy em phù hợp nhé.

