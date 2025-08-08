Mong đủ bình yên để giữa chúng ta, không cần ồn ào vẫn thấy gần

Nữ, sinh năm 1993, một người sống chậm, chuộng kết nối sâu và chân thành.

Không tìm vui thoáng qua, mà mong một người đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới nội tâm nhẹ nhưng sâu.

Gửi người sẽ đồng hành với mình trong hành trình phía trước,

Có thể ta chưa gặp nhau hoặc chỉ mới bắt đầu vài đoạn hội thoại đầu. Nhưng nếu bạn đọc được những dòng này, mình tin bạn sẽ hiểu.

Mình không chỉ tìm một người để yêu, mà là một người có thể hiểu và cùng đi trên con đường trưởng thành dù bắt đầu bằng những nhịp rất chậm. Mình không giỏi nói về bản thân bằng những điều rực rỡ nhưng mình biết lắng nghe, biết kiên nhẫn và biết sống lặng. Mình từng thu mình lại, từng nghĩ bản thân quá trầm, quá nhiều cảm xúc để ai đó muốn bước vào nhưng rồi nhận ra: mình không cần thay đổi để được yêu, chỉ cần đúng người.

Người đó hy vọng là bạn, không cần giống mình nhưng sẽ biết trân trọng sự khác biệt của nhau, sẽ không vội vàng, không áp lực, không gồng mình mạnh mẽ...

Chỉ cần đủ sâu để không sợ lặng.

Đủ kiên nhẫn để mình tháo từng lớp vỏ.

Đủ thật lòng để không cần đóng vai mạnh mẽ.

Và đủ bình yên để giữa chúng ta, không cần ồn ào vẫn thấy gần.

Nếu có ngày ấy, xin đừng hứa hẹn xa xôi.

Chỉ cần mỗi ngày cùng nhau sống thật.

Là bạn đồng hành không cần hoàn hảo nhưng đủ bền.

Là tri kỷ không cần luôn vui nhưng luôn hiểu.

Mình viết những dòng này không để tìm, mà để nếu có ai đó đồng điệu, tự khắc sẽ nhận ra nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ