Mong cùng em già đi

Anh là người bình thường, có lẽ không thể đem lại cuộc sống nhung lụa cho em nhưng hứa sẽ cho em chỗ dựa bình yên.

Hà Nội mấy tuần nay cứ mưa phùn mãi và đêm nay cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay anh bị mất ngủ, cứ nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua, nó cứ như một cuộn phim tua chậm nhìn lại bản thân anh những năm qua. Anh mới biết tin một người bạn hồi đại học của anh mới qua đời do đột quỵ ở cái tuổi 37, điều đó làm anh trăn trở. Cuộc sống vô thường vậy sao chúng mình không thương nhau trọn vẹn để không phải hối tiếc phải không em? Anh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh đèn đường le lói đằng xa, viết những dòng tâm sự này gửi tới em khi đồng hồ đã sắp 2h sáng.



Cũng 3 năm kể từ ngày anh bước ra khỏi nơi anh từng có một gia đình nhỏ, mọi việc kết thúc nhẹ nhàng. Tan vỡ là điều không ai mong muốn nhưng đôi khi có thể chúng ta không gặp may, mọi sự chia ly đều có lỗi từ hai phía và anh rất cảm thông với người phụ nữ, anh nghĩ người phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn khi đổ vỡ. Mỗi chủ nhật anh luôn đón con về chơi với ông bà nội, cố gắng cho con cảm nhận được tình cảm của người cha dành cho nó. Anh nghĩ dù không ở cùng nhưng con vẫn luôn cảm nhận được tình thương của anh.



Anh sinh ra, lớn lên tại Hà Nội dưới một mái nhà tràn ngập tình yêu thương. Gia đình anh sống trọng tình cảm, đó là điều anh luôn tự hào . Bố của anh sắp 70 tuổi nhưng hàng ngày khi mẹ đi về bố vẫn luôn đứng chờ sẵn để dắt xe, xách đồ cho mẹ. Bố luôn là tấm gương để anh nhìn vào và tin tưởng vào một tình yêu trường tồn theo năm tháng. Bản thân anh là người một người trầm tính, hiền lành, sống nội tâm và tình cảm. Anh không hút thuốc và không uống được rượu, anh thích không gian yên tĩnh, nghe những bài hát nhẹ nhàng. Công việc của anh liên quan đến ngành công nghệ, đủ chu cấp cho con và nhu cầu cơ bản. Ba năm qua là quãng thời gian rất khó khăn với anh, anh vẫn luôn cố gắng thay đổi để sống tích cực. Anh chơi thể thao nhiều hơn và đã giảm 15 kg so với trước kia.



Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, anh chỉ mong có em để hàng ngày trò chuyện, sẻ chia vui buồn. Anh luôn tâm niệm những gì đã xảy ra là việc phải xảy ra, những gì đến sẽ phải đến. Duyên số cho chúng ta có cơ hội gặp nhau, còn giữ được nhau thì mình cần phải nỗ lực. Không có ai là hoàn hảo, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và cảm thông. Khi thương em, anh sẽ chỉ có mình em, quan tâm chăm sóc em, anh sẽ yêu em bằng trái tim chân thành và nồng nhiệt. Chỉ cần em tin tưởng không buông tay anh, anh sẽ luôn nắm chặt tay em.



Tính anh không thích quá bon chen, mong cùng em già đi, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm chung, anh sẽ phụ em mọi việc trong gia đình. Anh là một người đàn ông bình thường, có lẽ anh không thể đem lại cuộc sống nhung lụa cho em nhưng anh hứa sẽ đem lại cho em một chỗ dựa bình yên. Anh quan tâm đến nội tâm chứ không phải ngoại hình của em, thời gian có thể làm em không còn xinh đẹp như hồi đôi mươi nhưng tâm hồn lương thiện chắc chắn sẽ mãi trường tồn.



Em có muốn nắm tay anh đi dạo công viên, xem cùng một bộ phim, đọc chung một cuốn sách không? Anh tin nhân duyên sẽ đưa em đến gặp anh vào một lúc nào đấy. Hãy mạnh dạn viết thư cho anh nhé, chờ thư em.

