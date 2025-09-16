Mong cùng anh trên hành trình phía trước

Em mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ trong năm tới – nơi có tình yêu, sự tôn trọng và cùng nhau sống đạo trong đời sống hôn nhân.

Chào anh, người em hy vọng cùng đồng hành trên hành trình phía trước. Em sinh ra và lớn lên tại TP HCM, hiện tại em có công việc ổn định, tự lập và sống đơn giản. Em ngoại hình nhỏ nhắn, thích cuộc sống nhẹ nhàng, ấm áp, luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Em mong muốn xây dựng một gia đình nhỏ trong năm tới – nơi có tình yêu, sự tôn trọng và cùng nhau sống đạo trong đời sống hôn nhân.



Em mong gặp anh là người cùng theo công giáo với em. Anh có công việc ổn định, chung thủy, hiếu thảo với cha mẹ, quân bình trong cuộc sống, cũng có định hướng tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Qua bài viết này, em xin phép chỉ viết đôi dòng vì vẫn luôn tin rằng gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp sẽ giúp cả hai có hình ảnh rõ ràng và chân thật hơn về nhau. Xin Chúa dẫn dắt và chúc phúc cho chúng ta. Cảm ơn anh đã đọc. Chúc quý độc giả nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

