Mong cùng anh trải nghiệm cuộc sống thú vị

Em gửi lời chào đến mọi người ạ! Lúc em đang viết những dòng này là một buổi chiều muộn nên em xin chúc tất cả có một buổi tối thật bình yên, có những bữa cơm ấm áp bên gia đình và những người thân thương nhất. Xin gửi lời chào đặc biệt tới anh, người sẽ mỉm cười "Say hi" với em sau khi đọc những dòng này. Em chỉ muốn nhẹ nhàng gửi tín hiệu tới vũ trụ và tới anh rằng: em vẫn chờ anh đó. Thế nên anh cứ bình tĩnh bước đến bên em nha.

Em là một cô gái bình thường: học thức vừa đủ, xinh đẹp vừa đủ, nói chuyện cũng vừa đủ à. Em không quá nổi bật trong đám đông, nhưng em tin rằng mình sẽ là một cô bạn gái ổn với anh. Cô gái ấy có một tâm hồn hơi lãng mạn một chút nhưng vẫn rất thực tế. Cô ấy thích cười, nhưng đôi khi cuộc sống lại khiến mắt cô ấy rưng rưng. Cô ấy không ít nói đâu, chỉ là đôi khi thích ngồi một mình thôi. Vậy nên, anh nhớ dịu dàng với cô ấy nhiều hơn nhé. Nếu anh có chút thiện cảm thì hãy nhắn tin cho cô ấy nha. Vì cô ấy cũng chẳng biết phải nói thêm gì cả, chỉ muốn để duyên số và thần linh dẫn lối. Nhưng em tin, cô ấy sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Em sống và làm việc ở Hà Nội á, nên mong anh cũng ở gần gần đây nha.

