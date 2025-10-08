Mong cùng anh tạo nên gia đình hạnh phúc, bình yên

Em mong sẽ gặp một người đàn ông có chí hướng, biết lo cho tương lai và thật sự yêu thương trẻ con.

Em sinh năm 1992, quê ở Bình Thuận, đang sống và làm việc tại Sài Gòn.

Công việc chính của em là trợ lý tiếng Nhật, bên cạnh đó em có một shop thời trang nhỏ. Em cao 1m55, dáng người nhỏ nhắn. Ngoại hình của em chỉ ở mức bình thường, nhưng em tin rằng giá trị lớn nhất trong một mối quan hệ nằm ở sự chân thành và cách hai người dành cho nhau. Mới gặp thì nhiều người thường nghĩ em khá khó tính, nhưng khi quen rồi em lại hay trở thành "chủ đề gây hài" trong công ty.

Em vốn là người thẳng thắn, nghiêm túc, nhưng nếu gặp đúng người hợp tần số, em cũng dễ cười và rất gần gũi. Em thích nấu ăn, chăm lo việc nhà và mong muốn tự tay vun vén một tổ ấm nhỏ đầy ấm áp. Xuất thân con nhà nông, tuổi thơ em khá vất vả. Chính vì vậy em luôn cố gắng bám trụ ở Sài Gòn với hy vọng sau này con cái mình sẽ có một tuổi thơ đủ đầy và điều kiện phát triển tốt hơn. Sau nhiều lần khởi nghiệp chưa trọn vẹn, em nhận ra điều quan trọng nhất bây giờ là tìm một người bạn đời để cùng chia sẻ và xây dựng tương lai.

Em mong sẽ gặp một người đàn ông có chí hướng, biết lo cho tương lai và thật sự yêu thương trẻ con. Em tin rằng nếu có sự thấu hiểu và đồng hành, mình có thể cùng nhau đi qua những thăng trầm, tạo nên một gia đình hạnh phúc, bình yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ