Mong cùng anh ngắm mưa sao băng

Nhiều khi tự ngẫm không rõ lúc mình còn độ tuổi đôi mươi, đã làm gì để bây giờ khi ngoài 30, vẫn lẻ bóng? Có lẽ khi ấy trái tim còn non nớt và ưu tiên cho việc học tập, sau lại đi làm trong môi trường nhiều nữ nên không có thời gian tìm bạn đời trăm năm. Bây giờ em tin chắc sẽ không dễ dàng nhưng cũng là chưa muộn phải không anh? Vậy để em giới thiệu về bản thân để anh biết đôi điều về em nhé. Em sinh năm 1991, đang sống và làm việc tại Hà Nội, nơi em vẫn mơ sẽ là nơi tình yêu bắt đầu của đôi ta. Em chưa có nhà, do không phải là người Hà Nội, một phần cũng do mức lương văn phòng chỉ đủ sống và gửi về quê cho bố mẹ. Nên hy vọng chúng ta có cùng xuất phát điểm là người có tri thức và có lòng hiếu thảo, sau này bên nhau sẽ chăm lo cho cả hai bên gia đình, không phân biệt bên nào hơn bên nào.

Ngoài ra, em cũng là người có đạo đức tốt, không quá hiện đại như giới trẻ Gen Z, mà là người trung hòa giữa truyền thống và hiện đại, có gu ăn mặc dịu dàng, nữ tính, là người trọng tình cảm, chân thành và chung thủy. Em chưa từng kết hôn hay có con, nên chắc chắn mong anh cũng là người như thế. Về vẻ ngoài, em khá được lòng các bạn nam do trẻ trung hơn độ tuổi, lại có vóc dáng nhỏ nhắn, nếu anh nào muốn chở che thì em nghĩ chúng ta đã có duyên một nửa rồi đó. Em cũng là một người yêu thích sự hòa hợp về tâm hồn và không mong muốn có khoảng cách thế hệ quá lớn. Do vậy em tìm người thương sinh năm từ 1989 đến 1991 thôi nhé. Cảm ơn anh đã đọc thư.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ