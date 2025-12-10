Mong cùng anh đón xuân

Em đã 45 mùa xuân, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đã ly hôn 8 năm, sống cùng con gái học lớp tám.

Những ngày cuối năm 2025, ngồi lặng ngắm dòng người tấp nập trên những con phố Hà Nội đông đúc, lòng em chợt nao nao. Em thầm ước những ngày Tết sắp tới được cùng anh sánh bước đi chợ hoa, dạo phố, tận hưởng không khí lạnh của mùa đông nhưng cũng ấm áp trong tay anh.

Hiện tại với thu nhập từ lương và đầu tư cho hai mẹ con em cuộc sống khá thoải mái, không phải quá lo toan về kinh tế. Hàng ngày, sau giờ làm việc, em đi chợ, nấu ăn cho gia đình, tập yoga. Em thích nghe nhạc, cắm hoa, đặc biệt thích làm bánh và chăm sóc người thân. Em cũng rất thích du lịch đến mọi miền tổ quốc.

Em mong gặp anh - người đàn ông từ 48 đến 55 tuổi, chín chắn, điềm đạm, có lối sống lành mạnh, có ý chí, kinh tế ổn định. Em cũng mong anh sống và làm việc tại Hà Nội để thuận tiện cho mình gặp gỡ, tìm hiểu.

Nếu anh đọc được thư này thì mail cho em nhé.

Chờ thư anh.

