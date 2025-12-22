Mong cùng anh đón Giáng sinh năm nay

Biết đâu, từ một cuộc trò chuyện rất giản dị, bình thường, mình lại bắt đầu một câu chuyện đẹp cho cả hai anh nhỉ.

Em không tìm một mối quan hệ cho vui, cũng không vội vàng. Em chỉ mong gặp được người đủ chân thành để cùng nhau đi chậm, đi bền và đi thật tử tế. Một người có thể ở cạnh nhau trong sự tôn trọng, tin tưởng và bình yên. Tương lai thì chẳng ai dám chắc, nhưng nếu hiện tại mình nghiêm túc và trân trọng nhau, em tin đó đã là một khởi đầu đủ đẹp.

Một chút về em nhé. Em 31 tuổi, còn độc thân, chưa từng kết hôn, sinh ra và đang sống tại Hà Nội. Em cao 1m60, dáng người cân đối, khỏe mạnh. Em thích vận động nên gần như ngày nào sau giờ làm cũng dành thời gian cho pilates hoặc yoga. Không phải để giữ dáng cho ai nhìn, mà để cơ thể và tinh thần được thoải mái hơn sau một ngày dài.

Hiện em làm công việc văn phòng tại công ty nước ngoài, giờ giấc linh hoạt, nhịp sống ổn định, thu nhập đủ tốt để em tự lo cho bản thân và cũng sẵn sàng cùng người mình thương vun vén cho một mái ấm sau này. Em quản lý tài chính khá tốt, có thói quen đầu tư và tích lũy từ nhiều năm nay, nhưng với em, những điều đó chỉ là nền tảng, không phải thứ để mang ra khoe, mà là để an tâm khi nghĩ về tương lai.

Về tính cách, em là người nhẹ nhàng, hiểu chuyện và biết lắng nghe. Em không thích sự xô bồ, ồn ào; thay vào đó, em thích những buổi cà phê yên tĩnh, những góc phố vắng, những cuộc trò chuyện đủ sâu với một vài người thân quen. Em thích chăm sóc người khác và cũng rất trân trọng cảm giác được quan tâm, được để ý bằng những điều nhỏ thôi nhưng chân thành. Thời gian rảnh, em thích xem phim, đọc sách về tâm lý hoặc đầu tư, đôi khi là vào bếp nấu thử một món mới. Chỉ cần không khí ấm áp là em đã thấy vui.

Về anh, em không tìm một hình mẫu hoàn hảo. Em chỉ mong anh chững chạc, có công việc ổn định, sống tử tế và cao hơn em một chút để khi đi cạnh nhau, em có thể dựa vào vai anh một cách rất tự nhiên. Tuổi tác, hơn hay kém tuổi với em không quan trọng bằng sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách đối xử với nhau. Nếu anh cũng ở Hà Nội thì thật tốt, vì mình sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và hiểu nhau hơn.

Nếu anh đọc đến đây và thấy lòng mình chậm lại một chút, thấy có điều gì đó quen quen, dễ chịu... em rất mong nhận được một lời nhắn từ anh. Biết đâu, từ một cuộc trò chuyện rất giản dị, bình thường, mình lại bắt đầu một câu chuyện đẹp cho cả hai anh nhỉ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ