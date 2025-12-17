Mong cùng anh đón Giáng sinh

Nếu anh đang tìm một cô gái chân thành, thích sự bình dị và coi trọng gia đình, biết đâu tụi mình hợp nhau anh nhỉ.

Em sinh năm 1993, sống ở Gò Vấp trong một xóm đạo nhỏ, là út trong gia đình có ba anh chị em. Hiện em làm công nhân tại một nhà máy, công việc của em bình thường, không áp lực, làm giờ hành chính nên em có thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ tương lai của tụi mình.



Về ngoại hình, em cao 1m67, da trắng, tóc dài, gương mặt mọi người thường khen là xinh (cười). Tính cách em vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc cũng hơi nhõng nhẽo với người thương một chút cho thêm phần đáng yêu. Em thích cùng anh - chồng tương lai của em, khám phá nhiều nơi và đặc biệt là nấu ăn cùng nhau. Sau này nếu về cùng nhà, em hy vọng sẽ được cùng anh nấu một bữa cơm nhà, ăn xong ngồi xem phim hay kể nhau nghe chuyện trong ngày – bình yên vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi anh ạ.



Em mong tìm một anh từ 1993 trở lên, xuất thân gia giáo, gia cảnh bình thường, tính tình chín chắn, chân thành và có đạo Chúa thì tốt ạ. Chỉ cần anh tử tế và biết trân trọng tình cảm. Anh có thể từng đổ vỡ, chỉ mong hiện tại không vướng bận và nghiêm túc với mối quan hệ mới. Nếu anh đang tìm một cô gái chân thành, thích sự bình dị và coi trọng gia đình, biết đâu tụi mình hợp nhau anh nhỉ. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng này. Hy vọng duyên lành sẽ đưa tụi mình gặp nhau.

