Mong có một người cao lớn, ấm áp bên cạnh

Mong gặp người hiền lành, chững chạc, biết quan tâm, không cần quá lãng mạn nhưng đủ tinh tế để hỏi tôi: "Hôm nay em ổn chứ".

Chào anh, người có thể đang dành vài phút đọc những dòng tâm sự này! Tôi là một cô gái sống và làm việc ở Hà Nội, sinh năm 1990, cao 1m60. Tôi hướng nội, sống độc lập, có công việc ổn định và đã quen với nhịp sống một mình. Nhưng đôi khi, giữa những bộn bề, tôi cũng mong có một người để sẻ chia, một ai đó có thể lắng nghe tôi kể về một ngày mệt hay một chiều rảnh rỗi ngồi ngắm trời đất.



Tôi thích bơi lội, thích cảm giác được thả mình trong làn nước mát. Tôi cũng yêu thiên nhiên, những khoảng không yên tĩnh, và đôi khi chỉ muốn ngồi ghế đá, lặng ngắm dòng người qua lại. Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng lại rất thích ăn uống. Tôi yêu trẻ con và quý những điều bình dị trong cuộc sống. Tôi từng trải qua những nỗi đau và mất mát trong lòng không quá lớn nhưng đủ để khiến mình trân trọng sự hiện diện của một người bên cạnh. Tôi mong được yêu và yêu theo cách trưởng thành, chậm rãi nhưng đầy chân thành.



Tôi ấn tượng với những người đàn ông cao khoảng 1m70- 1m80, thân hình khỏe mạnh, nặng khoảng 70–80 kg. Có lẽ vì tôi cũng cao nên cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người vững chãi như thế. Nhưng quan trọng hơn cả là tính cách, tôi mong gặp được một người hiền lành, chững chạc, biết quan tâm, không cần quá lãng mạn nhưng đủ tinh tế để hỏi tôi: "Hôm nay em ổn chứ". Tôi không cần một mối quan hệ quá vội vàng, hy vọng có thể cùng nhau bắt đầu từ tình bạn, trò chuyện, chia sẻ, rồi nếu hợp, sẽ cùng nhau đi xa hơn. Tôi tin rằng, nếu cả hai đều thật lòng, hạnh phúc sẽ đến, chậm nhưng bền. Nếu anh đang tìm một người để đi cùng qua những ngày bình thường nhưng ấm áp, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ