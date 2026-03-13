Mong có anh, dưới trời xanh bước chung đường

Xuân đến, khởi đầu mọi việc trong năm. Em cũng tìm anh để khởi đầu cho một mối quan hệ mới; có anh, có em, có niềm vui mới. Trong khi các bạn cùng trang lứa đã tay bồng tay bế, thậm chí có người được rảnh rang hơn khi con cái đã lớn khôn, em vẫn còn bận rộn tìm nốt mảnh ghép còn lại của đời mình. Hơi muộn, nhưng không sao, hy vọng chậm mà chắc, bởi lúc này em đã đủ sẵn sàng cùng anh hoàn thiện mái ấm nhỏ này.

Tết vừa rồi, ai ai cũng chúc năm nay em sớm cho mọi người được uống rượu mừng, nên em phải nhờ đến bà mối VnExpress làm cầu nối để gặp được anh, mình cùng tổ chức tiệc rượu mời mọi người thôi anh. Sơ qua về bản thân em để anh dễ hình dung, sau này mình có duyên gặp mặt, anh sẽ biết và hiểu thêm về em: Em chuẩn bị bước sang tuổi 34, đang sống và làm việc tại Hà Nội, công việc hành chính, giờ giấc thoải mái để em hoàn thành công việc và dành thời gian còn lại cho bản thân, gia đình. Nó giúp em tìm thấy niềm vui với đồng nghiệp, tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống; không giàu có nhưng thoải mái sống độc lập và cùng anh vun vén cho gia đình nhỏ sau này.

Em không phải cô gái sắc nước hương trời, hoặc biết ăn diện bóng bẩy, em khá giản dị từ ngoại hình cho đến phong cách sống. Hơi mang vẻ truyền thống, đồng phục công sở, kín đáo gọn gàng. Thích dưỡng da hơn trang điểm, nên ngoài kem chống nắng, son môi và đồ dưỡng da, em không có những thứ cầu kỳ nào khác. Da dẻ sáng láng nhưng hơi nấm lùn, đi giày vài phân nữa mới được gần mét sáu. Nhưng kệ đi, cha mẹ cho mình hình hài lành lặn, ưa nhìn là em đã hài lòng lắm rồi. Sau giờ làm, em thích vào bếp chuẩn bị những món ăn mình thích. Cuối tuần thường về quê tận hưởng cuộc sống chậm hơn, thong dong hơn. Quê em cách Hà Nội không xa lắm đâu, khoảng đôi tiếng là về tới nhà rồi. Chiều chiều xem lũ trẻ con đá bóng, chạy nhảy quanh sân sinh hoạt chung của cả xóm, lại ước được vô tư, thoải mái như chúng.

Em sống thiên về lý trí và rõ ràng trong nhiều vấn đề, dù là công việc hay tình bạn, tình yêu, không thích sự mập mờ, ỡm ờ mất thời gian, nên hy vọng anh cũng có những nét tương đồng với em. Em lên đây tìm anh trước tiên là làm bạn, sau đó thấy phù hợp thì tiến xa hơn. Tuyệt đối không có chuyện tìm người dự phòng hay lấp đầy chỗ trống, mua vui. Em đã làm những bước kiểm tra cơ bản trong vấn đề sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, bản thân khỏe mạnh, sống lành mạnh nên anh yên tâm nha. Lời khuyên của các bác sĩ dành cho em là nếu có kế hoạch lập gia đình, sinh con thì thực hiện luôn thôi, mọi thứ vẫn đang thuận lợi.

Đấy là vài điều cơ bản về em, còn anh thì sao, nhớ biên thư cho em biết sớm sớm, đừng để em chờ lâu. Em mong anh trước tiên hãy là một người tử tế để đối đãi tốt với bản thân mình và những người xung quanh. Anh làm nghề gì cũng được, miễn sao hợp pháp và chân chính, có khả năng lo cho bản thân anh và cùng em lo cho gia đình nhỏ. Tệ nạn nào cũng đều là dở, hy vọng anh biết giữ mình. Em chưa từng kết hôn, anh cũng giống em nhé. Em không muốn vướng vào bất cứ mối quan hệ rắc rối nào ngoài ý muốn.

Em đang làm việc tại Hà Nội nên anh cũng sống ở đây hoặc các khu lân cận để chúng ta thuận lợi hơn trong việc gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Nhưng trường hợp anh ở xa hơn vì một lý do nào đó, biết đâu đó lại là cơ hội để em được đến một nơi mới thì sao, cũng không tệ nhỉ. Hy vọng sớm được thấy anh.

