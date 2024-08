Mong chúng ta thấu được tính khí của nhau vẫn không rời đi

Trong tình cảm, em là người đề cao sự chung thủy và rạch ròi trong các mối quan hệ khác giới.

Em mong tìm được người tử tế, chân thành và trách nhiệm để nghiêm túc tìm hiểu, thấu được tính khí của nhau qua 4 mùa rồi tiến đến hôn nhân lâu bền. Anh ạ, sau rất nhiều ngày tháng quay cuồng trong công việc, có một dạo em trở về lúc muộn, thấy nhà cửa tối om, em bỗng thèm một ánh sáng, một hơi ấm gia đình. Vậy nên hôm nay em dốc hết lòng của mình để gửi đến chuyên mục Hẹn hò một lời giới thiệu, mong quý báo se duyên để em tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Em sẽ cẩn thận ghi chi tiết về em cũng như hy vọng về người đồng hành bản thân kỳ vọng. Nếu anh cảm thấy tư tưởng quan điểm tương đồng, hãy cùng cho nhau cơ hội anh nhé!



Em là một người con của miền Trung, hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc khá bận rộn một xíu, mức lương ổn để không cần anh phải nuôi. Nhưng em mong anh cũng có công việc và thu nhập ổn, để sau này còn có thể lo cho con của chúng ta. Sẽ thật tốt nếu anh cũng ở miền Trung vì như thế chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều trong việc về thăm nội ngoại. Nhưng nếu tương quan phù hợp về mọi mặt, thì quê quán không phải là yếu tố quan trọng anh ạ.



Em mong anh chưa từng kết hôn, không vướng bận quá khứ, không có các mối quan hệ khác giới mập mờ, sẵn sàng cùng em bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Em làm việc trong lĩnh vực marketing, sáng tạo, tính cách cũng hơi nhạy cảm, dễ bị xúc động bởi những điều nhỏ nhặt nhưng cũng dễ buồn lòng vì những lời vu vơ. Em biết tính cách này đôi khi sẽ khiến người bên cạnh mệt mỏi, nhưng đang cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình. Chỉ mong anh kiên nhẫn và thấu hiểu một xíu để không cảm thấy em là phiền phức hay gánh nặng cho anh.



Ngoài công việc, cuộc sống của em khá đơn giản. Thời gian rảnh em đọc sách, xem phim, đi bộ, thi thoảng hẹn hò với những người bạn thân. Em hy vọng có thêm anh, cuộc sống của em sẽ phong phú hơn. Chúng ta sẽ cùng đi đây đi đó, cùng trải nghiệm cuộc sống hoặc đơn giản là yên lặng bên nhau cũng thấy lòng mình an yên. Với em, điều tối cao để duy trì mối quan hệ là tôn trọng và tin tưởng. Chúng ta tôn trọng những sở thích, quan điểm khác biệt và tin tưởng về những điều đối phương làm, miễn không vi phạm đạo đức, pháp luật, không vướng "tứ đổ tường". Nhưng trên cơ sở là anh nói em tin, em nói anh tin, chứ đừng im lặng để em có cảm giác không an toàn, phải tự mình an ủi mình phải tin, anh nhé.



Về tín ngưỡng, em theo đạo Phật, tự nghĩ mình cũng tâm tốt, không có ý niệm làm hại, toan tính, đổ lỗi cho ai, cũng tử tế yêu thương gia đình. Ba mẹ em rất dễ tính và tôn trọng, yêu thương con cái, chưa bao giờ ép buộc em phải làm điều gì em không thấy thoải mái. Em mong khi chúng ta về một nhà, cả anh và em sẽ đều có thêm một gia đình để yêu thương và được yêu thương.



Về hạn chế, em nghĩ em hơi khó tính và nóng tính một xíu, nhưng cũng chỉ thi thoảng khó ở thôi. Nên những lúc như thế anh chịu khó nhường em một xíu nhé, đổi lại em cũng sẽ nhường nhịn, bao dung cho những lần anh khó ở như vậy nè, hoặc thấu hiểu cho những lần anh vô tâm, bận rộn mà quên mất em. Nhưng anh nhớ giải thích nha, không em sẽ tủi thân lắm đó. Em cũng sẽ rất hạnh phúc nếu anh là người dẫn đường, hướng dẫn cho em những điều em chưa biết, để chúng ta đều cùng phát triển theo chiều hướng tốt lên.



Hành trình mà chúng ta sắp đi, có lẽ sẽ có rất nhiều chông gai, ví như những cãi vã, giận hờn, trách móc hoặc cả những giây phút tình cảm nguội lạnh như bao cặp đôi khác trải qua. Nhưng em hy vọng chúng ta đều có thể nhớ lại lý do vì sao bắt đầu, để cùng hạ bớt cái tôi, gọt giũa bản thân và hoàn thiện nhau mỗi ngày để phù hợp với nhau và gắn bó lâu bền. Người ta thường bảo mọi sự không phù hợp đều là vì không đủ yêu thương nhau. Đâu đó người ta cũng nói kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần, kiếp này mới đổi lại được một lần gặp gỡ thoáng qua. Nên em thật mong nếu chúng ta có duyên, sẽ không bỏ lỡ nhau vì những sự khác biệt nhỏ bé.

Em ở đây chờ duyên của mình nè. Anh thấy duyên của anh chưa? Đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé.

