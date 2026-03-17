Mong chờ một tình yêu giản dị và chân thành

Đây không phải lần đầu tiên mình viết bài lên đây với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Những lần trước thì cũng có vài email qua lại, vài cuộc nói chuyện nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với mình. Hôm nay mình quyết định thử vận may một lần nữa, hy vọng sẽ được thêm vào giỏ hàng của ai đó (cười).

Mình 38 tuổi, sống và làm việc tại vùng quê nơi mình sinh ra, một làng quê thuộc Hà Tây cũ, cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Mình là người giản dị, dễ gần, biết tôn trọng người khác và trân trọng các giá trị gia đình. Mình cao 1,7 m, nặng hơn 60 kg, hình thức bình thường, có một công việc bình thường để mưu sinh. Mình hiện tại độc thân, chưa từng kết hôn.

Mong muốn được làm quen và kết bạn với các bạn nữ trong cùng độ tuổi, cách nhau không quá nhiều. Như thế mình nghĩ sẽ dễ dàng chia sẻ và đồng cảm với nhau hơn. Rất mong bạn nghiêm túc, chân thành và cũng luôn hướng về gia đình. Mình chỉ mong có vậy, không quan trọng bạn làm công việc gì, vì mình biết mình đang đứng ở đâu.

Bạn có thể từng đổ vỡ nhưng hy vọng bạn chưa có bé dù mình cũng rất yêu trẻ con. Mình muốn hai con người toàn tâm toàn ý cùng nhau xây dựng, phấn đấu vì những mục tiêu chung nhất.

Cảm ơn vì đã đọc bài của mình và hy vọng sẽ nhận được thư của bạn.

