Mong biết đối nhân xử thế, sống có tâm

Anh 43 tuổi, chưa từng kết hôn, cao 1m68, nặng 68 kg, mọi người thường nhận xét anh cân đối, dễ nhìn.

Biết đến mục Tâm sự - Hẹn hò của báo đã lâu, đôi khi anh vào xem những mẩu chuyện, trải lòng của mọi người, vui có tự sự cũng nhiều. Dù đám bạn đồng lứa giờ đã một nách hai con, hàn thuyên về chuyện cho các bé đi mẫu giáo, đi học, anh vẫn thấy ổn với hiện tại "độc toàn thân" của mình. Anh nghĩ tình cảm không thể chạy KPI, đến một lứa tuổi nào đó thì phải ra sao, nhưng anh tin vào nhân duyên và biết đâu em sẽ đọc được tâm sự này.

Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sau nhiều năm anh nỗ lực làm việc và học tập không ngừng, kết quả được đền đáp xứng đáng. Công việc khá áp lực nhưng bù lại thu nhập ổn định, tự chủ về tài chính, cuộc sống tạm gọi là đầy đủ. Anh 43 tuổi, chưa từng kết hôn, cao 1m68, nặng 68 kg. Mọi người thường nhận xét anh cân đối, dễ nhìn. Anh có vài sở thích nho nhỏ như tập gym, sưu tầm các món ăn ngon, dạo quanh thành phố chọn một quán vỉa hè ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm thành phố về đêm.

Mong gặp em là người có hiểu biết, biết đối nhân xử thế, sống có tâm. Em chưa từng kết hôn nhé, vì anh không muốn cuộc sống có những mối quan hệ phức tạp nào. Em sống và làm việc tại Sài Gòn hoặc có kế hoạch sẽ làm việc ở Sài gòn nhé. Đó là mong ước của anh thôi. Với anh, khi thấy hợp nhau rồi thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Hãy email cho anh để mình cùng tìm hiểu nha. hãy nhanh tay viết thư cho anh. Mong tin em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ