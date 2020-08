Mong bạn trai là bố đơn thân

Em 36 tuổi, cái tuổi hay lận đận về tình cảm, hay bướng và có phần may mắn, sống tình cảm.

Hôm nay Sài Gòn vào mùa mưa, mưa từ 6h30 tối đến 8h30 vẫn chưa dứt. Đón con đi học tiếng Anh về nhà trọ, hai mẹ con ướt như chuột. Ngồi nghe tiếng mưa lại buồn nên lướt web và viết một bài hẹn hò cuối, hi vọng Chúa thương sẽ cho em gặp anh - người sẽ đồng hành cùng mẹ con em ở tương lai anh nhé.

Giới thiệu một chút về em: sinh năm 1984, cái tuổi hay lận đận về tình cảm, hay bướng và có phần may mắn, sống tình cảm. Đó là em đấy anh. Đôi khi sống tình cảm, hay suy nghĩ cho người khác, chính em đã chọn sai người nên quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân 5 năm rồi.

Đã 5 năm trôi qua, mẹ con em cũng trải qua thăng trầm nhưng sau tất cả, thấy hai mẹ con may mắn hơn nhiều người.

Đôi khi cuộc sống thấy áp lực và nhiều lúc cảm thấy trống vắng nên trong lòng vẫn có một khát khao là sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn cho con. Em biết điều này sẽ rất khó và để gặp đúng người, đúng thời điểm càng khó hơn. Nhưng vẫn hi vọng, cuộc sống phải có hi vọng mà, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười anh nhỉ.

Em tìm anh, tiêu chuẩn cũng đơn giản thôi anh à: cùng hoàn cảnh, đang là bố đơn thân càng tốt, công việc ổn định, sống có trách nhiệm, chín chắn và trưởng thành, thật sự nghiêm túc. Em chọn người cùng cảnh vì như vậy chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, biết gì quan trọng, tuy sẽ khó mở lòng hơn nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng tình bạn, quan tâm, chia sẻ và hỏi han nhau, động viên khích lệ nhau. Đó cũng chính là điều em cần lúc này, vì đôi khi cảm thấy mệt mỏi, em chỉ muốn nói chuyện với anh, tựa vào vai anh và anh sẽ cho em lời khuyên, an ủi. Em cũng sẽ như vậy với người em thương.

Mong sẽ sớm gặp anh.

