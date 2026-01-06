Mong bạn 'có gan' để đồng hành cùng mình

Về bạn, mình mong muốn bạn nhỏ tuổi hơn mình, có một tí "con nít" cũng được, vào đây mình tiếp luôn.

Chào đằng ấy nhé, sắp qua 2026 rồi, chúc đằng ấy năm 2026 tốt đẹp, vui khỏe trẻ và xinh. Mình tới đây để tìm đồng đội, bạn đồng hành, tất nhiên là muốn tiến xa hơn nữa. Mình là 9x đời đầu nha, làm tự động hóa, khá thuần túy về kỹ thuật, công việc và sự nghiệp cũng còn bộn bề lắm, từng nghĩ hay cứ để có mọi thứ rồi tìm nửa còn lại? Giờ có một người bạn đồng hành cùng mình gây dựng sẽ tuyệt vời hơn, đúng chứ bạn?



Cho nên, mình mong muốn tìm được một cô bạn có "gan" một chút để đồng hành cùng mình. Bạn cũng yên tâm, mình có thể chắc kèo với bạn là đạo đức, lối sống của mình được lắm đấy. Chỉ cần bạn mạnh dạn tìm hiểu mình, bạn sẽ thấy mình không tệ đâu.



Về bạn, mình mong muốn bạn nhỏ tuổi hơn mình, có một tí "con nít" cũng được, vào đây mình tiếp luôn. Tại sao ư, vì mình thích cảm giác che chở bạn, vậy thôi. Thật ra mình rất thích giáo viên, nhất là giáo viên Văn - Sử, tuy là dân kỹ thuật nhưng mình thích tìm hiểu lịch sử đất nước Việt Nam lắm, cũng còn sót được một ít sở thích văn chương kiểu "di truyền", nên nếu bạn cùng sở thích văn học và lịch sử thì có thể đây là đầu câu chuyện đó. Tất nhiên điều này không bắt buộc đâu bạn, chỉ cần chúng ta cùng thuộc 5 điều Bác Hồ dạy là được, vì mình yêu dân tộc này, mong bạn cũng vậy.



Vắn tắt như vậy, mong chúng ta gặp được nhau. Chúc chúng ta cùng đón nhận năm 2026 với những điều tốt đẹp.

