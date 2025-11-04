Mong anh tử tế, gia đình đàng hoàng, tài chính ổn định

Em là một người cầu tiến và phấn đấu để đạt một ngưỡng thu nhập để có thể cho mình sống thoải mái.

Khi em đặt tay và gõ những dòng chữ này em chưa từng nghĩ em đã là cô gái 29 và ngấp nghé sang tuổi 30 vào 2026. Thấm thoát đã nửa đời người, dường như ai cũng có đôi có cặp, có mái ấm riêng và con đường tài chính cũng đi dần ổn định, nó là cảm giác gì nhỉ, chẳng biết nữa. Nhưng mỗi người sẽ nở hoa vào một thời điểm khác nhau. Ở cái độ tuổi lưng chừng giữa con đường kiếm tiền, phát triển bản thân, con đường bình ổn, lập gia đình và sẽ làm mẹ. Em cảm thấy hoang mang.



Lo lắng, lo sợ và lo xa, đó là cảm giác của em ở độ tuổi này. Lo lắng vì nếu mình chọn độc thân thì khi qua 30 mình có thành bà cô già luôn không. Lo sợ, lo sợ vì hiện tại chưa có gì rõ ràng và đảm bảo, nếu lấy chồng bây giờ liệu có tốt hơn độc thân. Lấy nhầm người thì cuộc đời tối tăm thêm, bản thân lại phải đi xử lý những vấn đề, nhận những tổn thương không đáng có. Lo xa khi kinh tế chưa vững, cuộc sống hôn nhân liệu có ấm êm, sự nghiệp chưa thành, tham vọng rồi sẽ có ôm nợ?

Thông qua bài viết này em muốn tìm một mối quan hệ lành mạnh, có thể tiến tới hôn nhân nếu phù hợp. Phù hợp về mặt tư tưởng, lối sống, sự phát triển và cả đồng điệu về 2 phía gia đình. Vì sao ư, vì nếu không phù hợp thì chắc chắn mối quan hệ đó là mối quan hệ không lành mạnh, sớm hay muộn cũng tan rã mà thôi. Nên nếu anh có đọc được những dòng này của em thì đọc cho kỹ rồi hãy gửi mail nhé. Chúng ta không còn quá trẻ cũng không quá già nên đừng lãng phí thời gian của nhau nè.



Sơ lược về em và gia đình em: Gia đình em bình thường, ba, mẹ tư tưởng nuôi dạy con cái rất tốt, hiền lành, sống tình cảm. Anh trai em là lập trình viên và em là làm nhân viên văn phòng. Chị dâu em là thạc sĩ kiêm bác sĩ, đã có một bé trai rất đáng yêu. Em cũng rất hy vọng em cũng có một tình yêu và một gia đình như anh hai em. Thứ đầu tiên em cần là gia đình anh không quá phức tạp, cha, mẹ không cần giàu có, nhưng không độc hại như rượu chè, cờ bạc, nuôi dạy con cái đến nơi đến chốn. Anh được ăn học đầy đủ và có thu nhập ổn định. Điều này là điều cơ bản của một người tự lập.



Về tính cách và tư tưởng sống: Em là một người cầu tiến và phấn đấu để đạt một ngưỡng thu nhập để có thể cho mình sống thoải mái. Chính vì vậy nếu anh chỉ dừng ở mức thấp và không có sự chuẩn bị gì cho tương lai, chỉ đi làm rồi đi ăn, chơi, làm những thứ vô bổ không học nâng cấp bản thân, rồi tàng tàng để thời gian như vậy thì tốt nhất anh đừng liên hệ với bài em. Em cần người đồng hành, có thể bảo vệ và chăm sóc khi em cần, qua những biến cố, chứ em không cần một người chỉ cần một mối quan hệ cho có với gia đình, bạn bè và xã hội, dù đó là tình yêu hay hôn nhân.



Về mặt đạo đức và lối sống: Quá khứ tạo nên con người của hiện tại nên em rất tôn trọng sự khác biệt của người khác. Tuy nhiên nó nằm trong một ngưỡng nhất định, ngưỡng này thì cơ bản như sau. Em rất yêu chó, mèo, động vật. Nếu anh ăn thịt chó, mèo thì thôi luôn ạ. Nói chuyện chợ búa khi nóng giận, em cũng không mong tìm người như thế. Em cần người đàn ông thực thụ, em nghĩ là những điều em ghi vừa rồi là điều cơ bản của một người biết cư xử và yêu thương bản thân. Nếu anh ở dơ, bừa bộn, nói bậy, hút thuốc, mặc định việc nhà là của phụ nữ, thô lỗ, sống ích kỷ chỉ biết bản thân mà không nghĩ cho người khác thì không hợp với em.



Gia đình em hướng phật, em tin nhân quả nên trong phạm quy đạo đức em hạn chế mức thấp nhất làm tổn thương người khác. Hiện tại em sống và làm việc ở Sài Gòn, quê gốc ở Phú Yên nên em cũng hy vọng anh ở gần. Em nghĩ ai cũng mong muốn mình hạnh phúc gặp được người tử tế, gia đình đàng hoàng, tài chính ổn định và những điều đó xuất phát từ gia đình gốc của người đó có giáo dưỡng họ tốt hay không, từ sự học và nhận thức của họ có đúng hay không. Chính vì vậy nếu ai đọc bài em và cảm được điều gì đó và muốn gửi thư cho em thì em sẽ trả lời thư em thấy phù hợp. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em.

