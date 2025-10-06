Mong anh tử tế, chân thành, có học thức

Em có trái tim đầy yêu thương và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.

Ở tuổi 35, em đã học cách nhìn nhận cuộc sống đơn giản và chân thành hơn, luôn chọn chia sẻ mọi điều một cách thẳng thắn và không giấu giếm. Em chưa từng kết hôn, giờ đây em cảm thấy mình sẵn sàng để tìm một người bạn đồng hành, người sẽ cùng em chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.



Về ngoại hình, em có vóc dáng cân đối, chiều cao 1m62, nhìn trẻ hơn so với tuổi và luôn tự tin với phong cách giản dị nhưng đầy nữ tính. Em yêu thể thao, thiên nhiên, thời trang, những cuốn sách. Em tin rằng sự tự tin không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ những giá trị bên trong, từ sự hiểu biết và tình yêu đối với cuộc sống. Gia đình em là gia đình nề nếp, bố mẹ đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, hiện tại em sống cùng bố mẹ tại Hà Đông, Hà Nội. Em là người sống tự lập, đang làm công việc kinh doanh và đầu tư. Công việc của em cho phép em tận hưởng một cuộc sống đa dạng, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa có thể phát triển bản thân mỗi ngày. Em cũng rất trân trọng những giá trị đơn giản trong cuộc sống, từ việc dành thời gian bên gia đình đến những phút giây tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên.



Cuộc sống của em là hành trình học hỏi, trưởng thành và luôn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Những trải nghiệm trong công việc, gia đình, và cả những lần đi du lịch đã giúp em nhận ra rằng tình yêu và sự sẻ chia mới là điều quan trọng nhất. Hạnh phúc không phải là những điều xa hoa mà là sự thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ giữa hai người yêu thương nhau.



Giờ đây, em tìm kiếm một người bạn đời có thể cùng em xây dựng một mối quan hệ lâu dài, có thể tiến tới hôn nhân nếu đủ duyên. Em tin rằng một mối quan hệ đẹp không chỉ dựa vào tình yêu mà còn ở sự chân thành, sự đồng điệu trong tâm hồn và sự sẻ chia trách nhiệm trong cuộc sống. Em mong muốn tìm một người đàn ông đã trưởng thành, biết yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm với những gì mình làm.



Nếu anh là người tử tế, chân thành, có học thức, biết quan tâm và luôn sống có trách nhiệm, em hy vọng anh sẽ mạnh dạn kết nối với em. Em không cần một người hoàn hảo, chỉ mong anh là người biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống và sẵn sàng đồng hành cùng em trên con đường phía trước.



Em tìm kiếm một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, nơi cả hai có thể sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định và bình yên. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đồng hành chân thành, hãy gửi thư cho em. Em dễ gần và luôn tôn trọng người khác, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau và xây dựng một tương lai tươi sáng.

