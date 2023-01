Mong anh thiện lương, hiền lành

Em thuộc thế hệ 9x, sinh ra ở cùng ven Sài Gòn, là người hướng Phật, luôn cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày.

Chào anh, có ai bảo cần anh chưa?

Em sinh ra và lớn lên ở vùng ven Sài Gòn, tạm gọi là vậy vì vào trung tâm thành phố khá xa. Bản thân lại "lười" nên càng không biết nhiều nơi. Ai mà bảo vào Sài Gòn có gì chơi vui là em chịu đó.

Cuộc sống của em chỉ có đi làm rồi về nhà, nấu ăn và chơi với bạn cún siêu quậy. Không biết có nhàm chán so với anh không, nhưng vậy với em cũng đủ bình yên và bận rộn rồi (cười).

Tuổi tác đã cao, ý thức được sự quan tâm, yêu thương của mọi người khi cứ bảo: Thế bao giờ lấy chồng đây? Em ngại miết luôn anh. Vậy nên anh ở đâu mau mau ra cùng hợp tác giải quyết vấn đề với em nhé, hai bên cùng hưởng lợi.

Em hướng Phật nên mong anh hiền lành và sống thiện lương. Em nghĩ yêu cầu đó không cao lắm đâu nhỉ.

Về ngoại hình, em làm tròn chiều cao là 1,6 m nhé, dáng người vừa vặn một vòng tay để ôm, có công việc làm tự nuôi sống được bản thân, trời thương ban cho cái não cũng có trình độ đủ nhận biết và sẽ hiểu sơ sơ những gì anh chia sẻ, cái nào em dở, anh dạy thêm em sẽ lắng nghe. Em thích được học lắm, vì tôn chỉ của em là cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày, mỗi giai đoạn em muốn mình tốt hơn phiên bản cũ.

Anh có thích bộ phim hoạt hình "Up" không, em rất thích, "Remember when" và em tin nếu anh cũng thích, chắc chúng ta cảm nhận cùng một lý do rồi. Vậy nếu được, mình cùng cho nhau cơ hội đồng hành nhé.

Cảm ơn anh. Cảm ơn những ai đã ghé qua bài viết này, dù có duyên hay không, cầu chúc cho nhau những điều tuyệt vời và chân thành nhất.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc