Mong anh thật thà, chung thủy, có chí hướng

Em đã 33 năm lẻ bóng, đến nay toàn tâm toàn ý cho việc xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và yên bề lập thất.

Đầu thư mình gửi lời chúc tới tất cả quý độc giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và bình an. Mọi thứ vẫn chưa ổn định vì chưa có bến đỗ an toàn là anh và con. Tất cả những gì em hướng tới là một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Em trầm tính, hướng nội, ít nói, thỉnh thoảng bắt trúng đài thì nói nhiều. Các chủ đề về sở thích hay công việc sẽ nói một cách hăng say và phấn khởi, còn các chủ đề hot như nhạc Hàn Quốc, món nào ngon hay đường xá thì em hơi gà mờ.

Nếu anh có thể chia sẻ các sở thích của anh thì em cũng là người biết lắng nghe và hồi đáp một cách vui vẻ. Em có ưu điểm là vui vẻ, thoải mái, không để ý chi tiết, biết nghĩ cho người khác, mọi việc đều có thể học và làm được nếu thực sự mong muốn. Khuyết điểm của em là hơi vô tâm, đôi khi chỉ quan tâm cuộc sống của bản thân mà bỏ qua các nhu cầu của người khác. Em thích đi chợ nhưng biếng nấu ăn, thích vận động nhưng lười việc nhà. Tuy nhiên khi có cuộc sống riêng, em có thể thay đổi được vì mục tiêu chung.

Em đang công tác tại địa phương và làm công việc văn phòng. Em cao 1m55, nặng 50 kg, thường xuyên đi bộ, leo núi, trekking đường dài và thích các môn bơi lội và cầu lông. Nếu anh là người yêu thể thao thì mình cũng nhau tham gia nhé. Mong ước của em là mình cùng nhau đi du lịch, đi dạo phố hay cùng lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên, cũng là những điều rất lãng mạn đối với em rồi. Năm mới em hy vọng tìm thấy anh và mình cùng nhau về chung nhà.

Em mong anh là người hiền lành, thật thà, chung thủy, có chí hướng phấn đấu, yêu thương gia đình, có trách nhiệm. Em là người công giáo nên cũng mong anh cùng tôn giáo để cùng chí hướng. Anh chưa từng kết hôn hay có con, vì em cũng chưa từng kết hôn. Anh có thể ở xa hay ở gần, miễn là anh nghiêm túc, chân thành và một lòng xây dựng mối quan hệ. Hy vọng năm mới mình có đôi anh nhé. Chờ hồi âm của anh.

