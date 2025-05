Em đề cao sự nghiêm túc, tôn trọng người khác, biết lắng nghe để hiểu nhau hơn.

Em sinh năm 1991, làm văn phòng, công việc ổn định , cũng thường xuyên về muộn. Tới tuổi này em vẫn còn một mìn, có lẽ em không được xinh đẹp, dịu dàng nên duyên chưa tới. Một phần em hơi cọc tính, hướng nội, ít giao lưu ngoại trừ bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Nếu ai hiểu rõ về em sẽ yêu quý vì sự nhiệt tình, vui vẻ. Em không còn trẻ để mơ mộng tình yêu lãng mạn, xa vời nữa, nhìn người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc em cũng ước được vậy.

Em tin trong tình cảm đều do duyên phận. Nếu đủ duyên em mong được gặp anh để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Em đề cao sự nghiêm túc, tôn trọng người khác, biết lắng nghe để hiểu nhau hơn. Em mong anh thân thiện, hiền lành, không hút thuốc. Em cũng có dành một khoản nhỏ riêng làm từ thiện, hy vọng anh cùng suy nghĩ với em, cùng nhau phấn đấu để khoản này to to hơn xíu. Em mong anh đang đọc bài viết này cảm thấy sự đồng điệu và chân thành của em mà gửi thư cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ