Mong anh sống lành mạnh, có trách nhiệm, ưu tiên gia đình

Mình là nữ đời đầu 9x, sinh ra và sinh sống tại Hà Nội. Mình làm kinh doanh cho công ty nước ngoài, công việc khá chủ động về thời gian và đủ để mình tự chủ trong cuộc sống. Mình sống đơn giản, thực tế và đề cao sự chân thành. Sau những năm tập trung cho công việc và trải nghiệm, mình hiểu điều mình mong muốn lúc này là một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, không vội vàng nhưng rõ ràng và có định hướng.

Với mình, hôn nhân là sự đồng hành, là hai người cùng cố gắng trong công việc, cùng chia sẻ trách nhiệm, quan trọng hơn là biết ủng hộ nhau theo đuổi mục tiêu cũng như những sở thích, đam mê riêng. Mình tin rằng khi mỗi người vẫn được là chính mình và được tôn trọng, gia đình sẽ luôn có nền tảng vững vàng và tích cực.

Mình mong một gia đình nhỏ ấm áp, nơi cả hai cùng vun vén, cùng nuôi dạy con cái và hướng đến cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Một gia đình không quá nặng về lễ nghĩa hay hình thức, không đặt áp lực vào những điều bề ngoài, mà coi trọng sự thấu hiểu, bình yên và thực chất trong cách sống với nhau. Mình mong gặp một người đàn ông: Có công việc ổn định hoặc chí hướng rõ ràng, sống lành mạnh, có trách nhiệm và biết ưu tiên gia đình, sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài.

Nếu anh có thể làm việc remote hoặc cởi mở với việc làm việc tại nước ngoài, không bị giới hạn về địa điểm sinh sống, đó sẽ là một điểm cộng, vì mình tin sự linh hoạt sẽ giúp cả hai có thêm nhiều cơ hội phát triển. Nếu anh cũng tìm một người để cùng xây dựng tương lai nghiêm túc và bền vững, mình rất sẵn lòng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

