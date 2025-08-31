Mong anh sống hiền lành, lương thiện

Em mong một bầu trời đầy nắng, giá cả phải chăng, nhưng chắc chắn phải thật chân thành và bình yên, anh nhé!

Em sinh năm 1988, là một cô gái nhan sắc bình thường, dáng cao, da trắng, hơi gầy nhưng khỏe mạnh, được nhiều người nhận xét là hiền lành và lương thiện. Tính cách em vừa hướng nội vừa hướng ngoại tùy vào hoàn cảnh. Em có thể vào bếp nấu một bữa ăn ngon, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Lúc cần em cắm bình hoa, thêu một bức tranh mình thích. Cao hứng em cũng cầm ly bia, chén chú chén anh và cho phép mình được say, tất cả đều trong tầm kiểm soát.

Em sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở TP HCM, cũng chưa phải hoàn toàn "chính chủ" của em đâu, mỗi tháng còn phải chia lợi nhuận với ngân hàng. Nhưng sẽ rất nhanh thôi em, em lấy sổ về. Khoản này thì anh yên tâm, em không tìm anh để chia sẻ về việc đó. Nhiều người bảo em khó tính nên "ê sắc" đến giờ, nhưng em hiểu em mà, lời nhận xét đó chưa đúng lắm. Em chỉ mới độc thân thôi chứ chưa phải là ế, mà nếu có ế thật thì là ế trong tư thế ngẩng cao đầu và đang chờ người tử tế để yêu.

Em tìm anh, người đàn ông độc thân hơn em một cái đầu (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Anh sống hiền lành, lương thiện, công việc ổn định và không có nhiều "lỗi" anh nhé. Anh biết yêu thương gia đình, quan tâm đến những người xung quanh. Anh biết uống rượu bia tiếp khách xã giao và những lúc cần, em cũng có thể làm "bạn nhậu" với anh cho dễ nói chuyện anh nhỉ.

Ở lứa tuổi này, em đủ chín chắn để biết đúng biết sai, biết tiến biết lùi, biết cái nào nên, không nên trong một mối quan hệ. Em hiểu con người không ai hoàn hảo cả, chỉ khi yêu thương chân thành thì mọi khuyết điểm mới trở nên hoàn hảo mà thôi. Bằng tất cả sự nghiêm túc của mình, em mong muốn được order một bầu trời đầy nắng, giá cả phải chăng, nhưng chắc chắn phải thật chân thành và phải thật bình yên, anh nhé.

