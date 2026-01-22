Mong anh sống giản dị, biết quan tâm

Em chỉ mong gặp người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, nghiêm túc trong tình cảm và cũng đang hướng đến sự ổn định lâu dài.

Là một cô gái có cuộc sống khá đơn giản, em từng cảm thấy hài lòng với chính mình khi có công việc ổn định tại TP HCM, có bố mẹ và các chị em ở gần bên, có những người chị đồng nghiệp yêu thương và gắn bó. Chừng đó thôi cũng đủ để em thấy mình may mắn và bình yên giữa nhịp sống vội vã thường ngày. Thế nhưng, trong sự đủ đầy ấy, em vẫn cảm nhận đâu đó một khoảng trống rất khẽ, cuộc sống này dường như vẫn chưa thật sự trọn vẹn khi thiếu đi một người để cùng sẻ chia. Em lấy hết can đảm để viết bài với niềm tin rằng anh và em sẽ tìm thấy nhau khi mùa xuân tới.

Em trân trọng sự chân thành, thích những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được xây dựng từ sự tử tế, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, nghiêm túc trong tình cảm và cũng đang hướng đến sự ổn định lâu dài. Em không quá đặt nặng khoảng cách địa lý, vì đôi khi sự đồng điệu quan trọng hơn vị trí trên bản đồ. Em từng có những người bạn đến từ Đà Nẵng hay Đà Lạt, họ chân chất vui vẻ và làm em thêm yêu mến nơi ấy, có lẽ vì nhịp sống vừa đủ chậm, vừa đủ bình yên, giống với những gì em đang tìm kiếm.

Nếu anh là người sống giản dị, biết quan tâm và cũng mong có một người để cùng chia sẻ những điều rất đời thường, từ một bữa cơm ấm, một buổi dạo phố cho đến những câu chuyện cuối ngày, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành. Chúc anh luôn bình an!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ