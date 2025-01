Mong anh sống cùng em cuộc đời rực rỡ, sâu sắc và yêu thương

Em thích sự đồng hành, rung cảm với sự bao dung, tâm đắc với sự thấu hiểu.

Dù em biết rằng đời này, anh và em, những con người hoàn toàn có thể sống và làm mọi thứ một mình rất tốt, thế nhưng em tin rằng hai từ "cùng nhau" nó lại đẹp đẽ, thú vị và tuyệt vời theo cách rất riêng. Anh, anh nghĩ sao về điều này? Em sinh năm 1995, mệnh Hỏa nhưng lại lành tính nha. Nếu anh thấy em ở trong bất kỳ đám đông nào, hay đang nói chuyện với bất kỳ ai thì sẽ luôn thấy sự nổi bật nhất của em chính là nụ cười tươi, vui vẻ.



Công việc của em là style coach - một nhà tư vấn và định hướng về phong cách cá nhân. Thường khi em nói ra công việc này, mọi người đều khá tò mò, thậm chí không hiểu nó. Anh cứ nghĩ đơn giản như này, nó là một công việc kết hợp của thời trang và tâm lý học (cho dễ hình dung). Còn nếu anh muốn biết nhiều hơn về nó, đợi khi nào ta gặp nhau, em kể anh nghe.



Thời trang đối với em mang rất nhiều ý nghĩa, nó là ước mơ thuở nhỏ của em. Nó trở thành đòn bẩy để em, dù ra trường với tấm bằng đại học là kĩ sư, chuyển qua làm truyền thông, nhưng lại quay về khởi nghiệp kinh doanh thời trang. Thế nhưng rồi cũng là nó, đã cho em rất nhiều bài học, là công cụ để em tìm ra được chính mình ở một phiên bản tự tin, xinh đẹp và hiểu mình nhất. Cũng chính nó cho em nhiều động lực để bắt đầu đi trên hành trình học tập, nghiên cứu sâu hơn giữa tâm lý học và thời trang, nhằm giúp nhiều người phụ nữ thấu hiểu chính mình hơn thông qua thời trang.



Em hay bảo, có lẽ vì em yêu vẻ đẹp, yêu cái sự chân thiện mỹ của cuộc sống này nên bằng một cách nào đó, thời trang xuất hiện, cho em cơ hội đến gần hơn với nghệ thuật, với vẻ đẹp của "chân thiện mỹ" để thấu cảm sâu sắc hơn về con người và cuộc sống xung quanh. Chính vì lẽ đó nên em cũng hy vọng, người đồng hành cùng em, là anh đó, sẽ là một người có sự tương đồng, đồng điệu và có góc nhìn về chân thiện mỹ giống như em. Bởi em luôn tin sự tương đồng, sự đồng điệu về tư duy và góc nhìn cuộc sống mới có thể kéo chúng ta lại gần và đi lâu dài với nhau hơn.



Em nói anh nghe, em là một cô gái có một cái gu sống rất riêng, một lăng kính cuộc sống đầy thú vị đấy nhá. Em cũng không ngừng trau dồi, học hỏi để phát triển bản thân mỗi ngày nữa cơ. Em chọn học tập là lý tưởng để theo đuổi cả đời. Anh biết sao không? Bởi nếu không học tập, không phát triển thì làm sao có thể theo kịp bước chân của anh. Một người đàn ông nhanh nhạy, có tri thức, có trí tuệ nhưng chưa bao giờ ngừng lại một giây nào. Một người đàn ông từng trải, từng đi qua rất nhiều tổn thương của cuộc đời nhưng lúc nào cũng nhìn cuộc đời này với một góc nhìn đầy tươi sáng, đầy sự bao dung, thậm chí vô cùng tích cực, tử tế và khiêm nhường. Chính điều này khiến em nể phục và mong muốn bản thân cũng phải học cách vươn lên hoàn thiện chính mình nhiều hơn nữa.



Em là một người thích sự tự do và cũng thích trải nghiệm rất nhiều thứ. Em nghĩ việc giới hạn bản thân là điều không nên cho lắm. Thế giới này có rất nhiều điều hay ho mà qua nó ta có thể khám phá chính mình, nên em đã học pha trà, cắm hoa, thậm chí em còn mê decor nhà cửa. Em cực yêu thích việc thay đổi và tạo ra không gian sống mới mẻ khi có thời gian rảnh, hoặc lúc nào muốn tìm cảm hứng mới cho công việc.



Gần đây em còn muốn đi du lịch nhiều hơn một chút để khám phá và trải nghiệm thế giới ngoài kia. Em muốn học vẽ tranh, học leo núi, học cưỡi ngựa, học mấy bộ môn thể thao như tennis hay là các trò trải nghiệm nhảy dù, những bộ môn trải nghiệm mạo hiểm nữa ấy. Nhưng anh ơi, một cô gái lâu nay chưa dấn thân vào mấy cái trò mạo hiểm hơi nặng đô như vậy em cũng khá e dè và hơi lo lắng không biết mình làm được không. Nếu có anh bên cạnh, cùng em, dắt em đi trải nghiệm, hay thậm chí dạy cho em những điều này thì còn gì tuyệt vời hơn! Anh biết vì sao em nói như vậy không?



Vì em tin rằng anh là một người có một lăng kính cuộc sống rất thú vị, thậm chí còn có một cuộc sống đầy tính trải nghiệm và thú vị hơn em nữa. Một người đàn ông dường như luôn tò mò với thế giới xung quanh. Đúng vậy, chưa bao giờ ngừng lại việc tò mò từ những đất nước, vùng đất mới cho đến những thú vui, kiến thức hay kỹ năng mới thuộc phạm vi ngoài chuyên môn của anh. Thậm chí những thứ thuộc phạm vi về sức khỏe anh cũng rất chú trọng. Một người đàn ông như thế thì việc hướng dẫn, chỉ dạy, cho em thấy một lăng kính rất khác về cuộc sống có phải quá thuyết phục rồi không nào?



Mặc dù em là người rất độc lập, sở hữu cho mình công việc tự do, giúp em có một cuộc sống đủ đầy như em muốn, thậm chí có thể giúp đỡ được cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn; thế nhưng anh ơi, em vẫn luôn muốn được sự che chở, bảo vệ và hỗ trợ từ anh. Em mong anh là một người đàn ông không quá cao lớn, chỉ khoảng tầm 1m72, nhưng có đủ sự vững chãi và an toàn để cho em tin tưởng hoàn toàn vào anh. Người luôn muốn dùng khả năng, năng lực và tri thức của mình, cùng những người anh tin tưởng có thể giúp ích cho người khác, giúp người, giúp đời. Không phải từ thiện đơn thuần mà là cùng nhau tiến lên, cùng nhau phát triển mỗi ngày.

Em đã lên một kế hoạch tạo ra một quỹ bảo trợ trẻ em trong 10-15 năm tới, ngoài việc học tập thì có lẽ đây chính là lý tưởng lớn nhất mà em muốn theo đuổi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Em nghĩ, sự giàu có chẳng làm nên con người mình trừ việc cho đi một cách vô điều kiện. Chỉ khi cho đi, ta mới hiểu giá trị và ý nghĩa của cuộc sống này. Nếu có anh đồng hành cùng em, có chăng, đấy chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này trao tặng cho em.



Anh ạ, em vẫn tin vào sự đẹp đẽ và vi diệu của tình yêu và sự đồng hành. Em vẫn luôn mong muốn được yêu thương và được hiểu sâu sắc như thế nào là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của sự đồng hành, tình yêu của sự bao dung, tình yêu của sự thấu hiểu và tình yêu của việc cùng nhau phát triển tri thức lẫn tâm thức để trở nên phi thường hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.



Em luôn mong có được sự đồng hành của một người đàn ông đủ tử tế, trí tuệ, ý chí mạnh mẽ và trách nhiệm để có thể cùng em tạo dựng nên một cuộc sống sâu sắc và trọn vẹn nhất. Em mong bản thân mình có thể đi bên cạnh một người đàn ông có khả năng nâng đỡ, vững mạnh từ mọi phương diện để có thể cùng em thực hiện những lý tưởng cao đẹp, đầy nhân văn và giúp ích cho đời. Bởi em tin rằng, một mình em chẳng thể gánh vác nỗi những lý tưởng quá to lớn ấy. Em cũng tin khi có một người đàn ông, một người bạn đời, một người đồng hành có cùng tam quan và lý tưởng sống thì mới có thể đi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để làm nên những điều có giá trị.



Em tin anh là người rất tinh tế để nhận ra em qua những dòng chia sẻ này. Nếu anh đủ nghiêm túc và dũng cảm để chào đón người đồng hành bước vào cuộc sống của mình, đừng do dự gửi email cho em nhé. Hãy cho em biết thật chi tiết về bản thân và hoài bão của anh, để em cũng có thể nhận ra anh từ email đầu tiên anh gửi.

