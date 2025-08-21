Mong anh sẽ dắt tay em, cùng nhau đi đến già

Hy vọng có người thật lòng, trưởng thành và có đủ kiên nhẫn để hiểu rằng đằng sau lớp phấn son là cô gái cần được yêu thương thật lòng.

Là độc giả của báo cũng lâu rồi, nhưng nay tò mò vào mục này xem, cũng hy vọng sẽ có người cầm tay mình. Sau biến cố gia đình, em cũng học được đứng dậy từ nỗi đau và mạnh mẽ bước tiếp. Em hiểu hơn ai hết về giá trị của từng khoảnh khắc yêu thương, bởi vì cuộc sống ngắn ngủi và chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc, không phải đau buồn. Mạnh mẽ không đồng nghĩa với cô đơn, độc lập không có nghĩa là không cần yêu thương, em nghĩ em học được cách nhìn nhận giá trị của mình và sự quan trọng của mái ấm gia đình.

Em biết mình hay mọi người đều xứng đáng nhận được một tình yêu rõ ràng, chân thành và không có gợn sóng trong lòng. Em mong sẽ tìm được những khoảnh khắc tỏa sáng, tìm một màu sắc của riêng mình, sự đồng điệu từ trái tim. Em trân trọng những điều giản dị, một cái nắm tay, một nụ cười nhẹ nhàng, một chút quan tâm, hay đơn giản là sự hiện diện chân thành trong cuộc sống. Em hy vọng sẽ có người thật lòng, trưởng thành và có đủ kiên nhẫn để hiểu rằng đằng sau lớp phấn son là một cô gái cần được yêu thương thật lòng.

