Mong anh nghiêm túc, chân thành, sống tình cảm

Xin chào anh, người đang đọc bài viết của em! Em là mẹ đơn thân, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em có tính cách hiền lành, vui vẻ, thân thiện với người. Ngoại hình em bình thường thôi nhưng trẻ trung, nhanh nhẹn do tập thể thao thường xuyên. Kinh tế em ổn định, tự lo tốt cho cuộc sống của mình và cho con. Em có tính hướng thiện, luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình và có tinh thần lạc quan, thích chăm sóc người thân.

Giờ đây, khi cuộc sống đã ổn định, con cái ngoan ngoãn, tinh thần thư thái, có chút thời gian riêng cho bản thân, em mong gặp anh. Anh đang độc thân, có hoàn cảnh giống em, có cuộc sống và công việc ổn định. Em mong anh là người đàn ông khảng khái, nghiêm túc, chân thành, sống tình cảm và từ 45 tuổi trở lên anh nhé.

Em mong sẽ gặp người đồng hành cho cuộc sống sau này, để cùng yêu thương, chia sẻ, động viên, khích lệ nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Ở bên em anh sẽ có cảm giác yên bình, ấm áp cho dù cuộc sống giản dị. Em luôn tin có anh, người phù hợp đang chờ đợi mình nơi nào đó trong cuộc sống này. Mong sớm được gặp anh.

