Mong anh lựa chọn lối sống thuận tự nhiên

Em sống đơn giản, lựa chọn sống thuận tự nhiên, ngoại hình không đạt điểm cao, ít có nhu cầu mua sắm quần áo, son phấn.

Em là cô gái trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Em trân trọng giá trị tâm hồn hơn là vẻ đẹp bên ngoài. Em thuộc kiểu người có cái nhìn rộng thoáng, không bị bó buộc bởi những hệ tư tưởng xưa cũ. Em có chút kinh nghiệm về kỹ thuật như: sửa điện, ống nước, máy khoan, máy mài. Em thích mày mò tái chế, tái sử dụng các món đồ mình có.

Em sinh năm 1990, cao 1m60, nặng 48 kg, độc thân, quê Vĩnh Long, đang làm việc tại Sài Gòn. Tính cách có chút năng động, dễ nói chuyện, có thể sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với người khác. Trong công việc, em là người nghiêm túc, luôn muốn hoàn thiện công việc của mình thật tốt, là người không có tính cà kê và đôi khi hơi thẳng tính. Có thể nói là khá mạnh mẽ, quyết đoán, rõ ràng rành mạch trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Em không có tính ghen tuông vô cớ, đã tin thì tin hết mực, mất niềm tin thì mất hết.



Em không thuộc mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà nên nghĩ mình cần nói rõ để tránh mất thời gian của nhau. Em không giỏi nội trợ, hiện tại em ăn chay, ăn thô nên cũng không phải nấu nướng nhiều. Các bữa ăn thô có thể đơn giản như một trái táo hay một ly nước ép. Em ăn chay đã hơn một năm, hiện tại đã theo hướng ăn thô, sẽ có những bữa mặn vì ngoại cảnh. Có những ngày em để cho cơ thể nghỉ ngơi và đặt tên là zero day (nhịn ăn). Vì gia đình gặp khó khăn vào năm 2004 nên em phải xa gia đình từ khi 14 tuổi, mưu sinh và giúp ba mẹ trả khoản nợ do làm kinh tế bị thua lỗ. Em nghỉ học từ năm lớp tám, đi làm công nhân ở Sài Gòn trong khoảng tám năm và sau đó tiếp tục học trở lại. May mắn là em đã thi đậu vào đại học Tài nguyên & Môi trường TP HCM. Hiện tại em sống ở TP Thủ Đức và làm việc trong ngành môi trường (lĩnh vực xử lý nước, nước thải).

Những năm tháng đã qua cho em nhiều bài học về cuộc sống, cuộc đời. Thời gian rảnh em sẽ tham gia khóa thiền, một vài chương trình phụng sự ở chùa để nhìn ngắm tâm mình và vạn vật, để hiểu hơn về đạo, về con người và về luật nhân quả. Mỗi việc thường nhật trong cuộc sống này em cũng cho mình cơ hội thử một lần để biết, để hiểu, để cảm nhận và học hỏi (ngoài tệ nạn).

Sở thích: Vào những ngày cuối tuần em thường một mình đi đâu đó để ngắm nhìn thiên nhiên, một vài lần leo núi, đôi lần đi thiện nguyện, có khi đi chùa, hay có thể là bất cứ nơi nào trong khả năng, dưới hai tiếng chạy xe máy là em đi ngay không suy nghĩ. Thời gian rảnh em sẽ đọc sách. Khi ngán việc đọc sách em sẽ học kỹ năng online như diễn họa 3D, photoshop, after effects..., để bổ túc cho công việc thiết kế của mình.

Em không thích nhậu và cực ghét mùi thuốc lá. Lâu lâu có bạn bè, em la cà cà phê rồi về. Em là người thích đi, thích khám phá, thích những vùng đất mới, du lịch nghỉ dưỡng, trekking. Em thích và nhìn ngắm những thứ xung quanh mình hơn là dán mắt vào điện thoại. Nhà em có một mảnh vườn nhỏ, hiện tại ba canh tác và nuôi cá. Riêng em đang hướng đến một khu vườn thuận tự nhiên với nhiều loại cây ăn trái khác nhau, vì ăn thô nên em đặc biệt yêu thích các loại trái cây. Những khi về quê em đều mang cuốc ra vườn trồng được cây nào thì trồng và trồng tùy thích, nền nông nghiệp em theo đuổi là mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên trong đó cây ăn trái sẽ sống chung với cây cỏ.

Tư duy về vật chất và cuộc sống: Em là người lựa chọn cuộc sống đơn giản và ít mua sắm quần áo hay trang sức, nhưng không phải keo kiệt. Những thứ cần thiết cho cuộc sống hay công việc em rất sẵn sàng chi tiêu, nếu điều đó là hợp lý. Em nghĩ đó cũng là một cách bảo vệ môi trường, vì mua một món đồ rẻ tiền chỉ dùng trong một vài lần rồi bỏ, thay vào đó em sẽ mua món đồ giá trị cao hơn với thời gian sử dụng lâu hơn và chất lượng tốt hơn.

Tư duy về hôn nhân, gia đình, con cái: Trong hôn nhân em mong muốn gặp được một người có thể chia sẻ những điều đơn giản, nho nhỏ hằng ngày. Việc nhà là việc chung, việc gì cũng cần chia sẻ. Trong tranh luận, hy vọng cả hai chỉ im lặng lúc nóng giận chứ đừng im lặng luôn (như vậy buồn lắm). Mong anh sẽ là người bạn đồng hành trên hành trình khám phá sắp tới.

Về chuyện con cái: Em không muốn sinh con ra rồi trách nhiệm đùn đẩy cho ông bà, lớn một chút lại đưa bé vào trường học. Chỉ cần học và biết những điều cần thiết, không cần phải chạy theo thành tích 12 năm trời, rồi bước ra đời ngáo ngơ. Em không lựa chọn điều đó theo số đông. Em muốn đứa trẻ được sống một cách tự nhiên và không phải chạy theo xã hội thực dụng đang có. Em sẽ là người bạn, người mẹ để có thể bên cạnh con, hướng dẫn, nuôi dạy những điều nhỏ bé đơn giản. Em sẽ cố gắng trang bị cho bé những kỹ năng sống, những trò chơi giải trí mà không phải là chiếc điện thoại hay máy tính bảng để đùn đẩy trách nhiệm cho bất kỳ ai. Em muốn bé có tuổi thơ nhiều màu sắc, để đó là hành trang theo con suốt cuộc đời.

Những điều em mong muốn về anh: Không hút thuốc. Anh có thể nhậu nhưng sức khỏe là quan trọng, bia rượu hôm nay vui, ngày sau sẽ buồn anh ơi. Có chí hướng, có công việc ổn định, yêu thiên nhiên cây cỏ, yêu khu vườn tự nhiên, hiểu và chia sẻ công việc gia đình. Nếu anh đã trải nghiệm về thiền và có những dự tính cho cuộc sống sắp tới hãy chia sẻ với em. Anh biết nấu ăn nhé, vì em dở tệ, nếu anh thường xuyên ăn chay thì em sẽ vui hơn.

Mong anh ở khu vực từ miền Nam trở vào, vì em mong muốn được thường xuyên về thăm hỏi cha mẹ mình. Em không yêu cầu về tuổi tác, chỉ cần anh xem nội dung và cảm nhận về em, mong hữu duyên với anh. Chỉ mong chúng ta cùng nhau tạo nên cuộc sống ý nghĩa cho gia đình, cho xã hội sắp tới.

