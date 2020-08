Mong anh lớn tuổi hơn em

Em tên Phương, hiện làm việc ở TP HCM, đã trải qua 35 mùa xuân xanh nhưng vẫn chưa gặp được anh.

Hôm nay em lên đây mong gặp được anh - một nửa mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Em là người ít nói nhưng khi nói chuyện quen rồi thì em nói cũng nhiều đấy. Sợ bị tổn thương nên em đã ngủ quên trong yên lặng quá lâu. Nay nhìn bạn bè, ai cũng có gia đình ổn định, cuối cùng ngoảnh lại mình không có gì thấy thật buồn phải không.

Ưu điểm có mà nhược điểm cũng có, đời người không ai hoàn hảo phải không anh? Em tìm anh - người biết quan tâm, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, biết yêu thương gia đình, không cờ bạc, đừng cộc tính và nóng tính, có công việc ổn định.

Em chung thủy, biết quan tâm, chia sẻ nên mong anh cũng vậy. Lên đây với hi vọng tìm một nửa còn lại để tiến xa hơn, hi vọng anh nghiêm túc, có thể độc thân hoặc đã trải qua một lần đỗ vỡ đều được. Em không cao nên mong anh đừng cao quá, đừng nhỏ tuổi hơn em, anh có thể lớn hơn em một giáp cũng không sao. Còn mấy tháng nữa là hết năm rồi, hi vọng tết này sẽ khác tết xưa, anh nhỉ?

