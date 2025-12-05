Mong anh là tri kỷ của em

Em thích gần gũi với thiên nhiên; lúc rảnh rỗi, em thích đi bộ đến những nơi có không khí trong lành hoặc đi bộ đường dài.

Đây là lá thư làm quen mà em sẽ gửi qua VnExpress, thay vì gửi trực tiếp đến anh, em hy vọng anh có thể đọc được nó sớm anh nhé. Em sinh ra và lớn lên tại Huế. Mọi người thường có những hình dung đặc trưng về người con gái Huế và em được những người mới gặp bảo rằng: nhìn là biết con gái Huế. Còn gặp lâu hơn thì sao nhỉ? Có lẽ vẫn Huế, nhưng em cũng có tiếp xúc với nhiều văn hóa vùng miền khác nên dù gì em vẫn là em thôi nhỉ.



Vào Sài Gòn học đại học rồi làm ở đó vài năm, sau đó em chọn Đà Nẵng để sống và làm việc. Em thích gần gũi với thiên nhiên. Lúc rảnh rỗi, em thích đi bộ đến những nơi có không khí trong lành hoặc đi bộ đường dài ra bán đảo Sơn Trà. Hồi còn ở Sài Gòn, nơi em thích đến nhất là Đà Lạt. Sau này, khi chuyển về đây, em thấy Đà Nẵng vừa đủ với mình.



Bật mí thêm với anh, đây là lần thứ hai em gửi bài đến VnExpress. Bài đầu em gửi cách đây đã hơn ba năm rồi. Hồi đó em đã gửi bài viết có tiêu đề: "Nếu anh là tri kỷ của em" và lần này em quyết định vẫn sẽ lấy lại tiêu đề đó cho bài đăng lần này của mình, vẫn hy vọng anh sẽ không hút thuốc. Năm 2020, em có tham gia một khóa tu ở Thái Lan. Trải nghiệm đó dù không đáng kể nhưng đã giúp em rất nhiều để có được bản thân của hiện tại.



Nếu gặp được ai đó không cần nói quá nhiều, chỉ nhìn vào mắt nhau, mọi thứ cứ tự nhiên tỏ tường, sâu lắng và thấm vào tận tim can, hình dung như vậy cho tri kỷ có "dữ dằn" quá không nhỉ, nhưng em vẫn cứ đang hình dung rồi ao ước gặp được. Cũng như bây giờ vậy, em không biết viết gì thêm nữa, chỉ tự cảm nhận ngón tay và hơi thở... Đợi thư anh! Em vẫn như bài đăng cũ: độc thân và chưa kết hôn lần nào; có khi còn trẻ hơn bài đăng cũ một tẹo anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ