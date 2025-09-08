Mong anh là người tri thức, bản lĩnh

Em xin hứa mang đến trái tim trung thực, đầu óc chịu học và chịu khó, bàn tay biết làm và biết nắm chặt khi bão đến.

Em là một cô gái của thế giới công nghệ, nơi mỗi dòng mã yêu cầu sự chính xác, mỗi sản phẩm tốt đều bắt đầu từ một câu hỏi: Mình đang giải quyết vấn đề thật sự nào cho con người? Công việc dạy em nhìn đời bằng con mắt hệ thống: biết phân tích, biết lắng nghe dữ liệu, nhưng cũng biết dừng lại để lắng nghe trái tim. Em tin rằng phía sau màn hình xanh là một cuộc đời đầy ấm áp, nơi giá trị của con người không được đo bằng những con số chớp nhoáng mà bằng năng lực sống tử tế, tư duy mạch lạc, khả năng chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.



Vì thế, khi nói về thu nhập, em chỉ muốn rõ ràng thế này: lương là hệ quả, không phải căn cước. Em tìm một người đàn ông có khả năng vươn tới mức thu nhập từ 40 triệu đồng trở lên, không để khoe, cũng không để so đo mà để nhận ra sau con số ấy là kỷ luật, tay nghề, sự kiên định và lòng tự trọng. Em quý một người biết làm tốt công việc của mình, biết đặt mục tiêu rồi đi đến nơi đến chốn, hơn là một bảng thu nhập bóng bẩy nhưng rỗng ruột.



Em mong anh là người chững chạc và điềm tĩnh, không phải vì đời luôn êm đềm mà vì anh hiểu bình tĩnh là sức mạnh hiếm có giữa thời đại vội vàng. Sự điềm tĩnh ấy không hời hợt; nó đi cùng với khả năng suy nghĩ sâu, quyết định chậm mà chắc, biết xin lỗi khi cần và biết cảm ơn đúng lúc. Em tin, người đàn ông như thế sẽ đem lại một bờ vai không ồn ào mà vững vàng, để hai đứa mình có thể cùng nhau làm những việc lớn mà vẫn giữ được lòng nhẹ nhõm.



Em cũng mong anh là người công giáo. Không phải để dựng thêm một hàng rào mà để chúng ta cùng nhìn về một nguồn sáng. Em mơ về một lễ cưới diễn ra trong lễ đường nhà thờ, nơi lời hứa được đặt trước Thiên Chúa, để từ đó, mọi ngày sau này dù thuận hay nghịch ta vẫn biết mình phải quay về đâu để giữ lấy nhau. Đức tin với em là kỷ luật của tâm hồn, là lời nhắc nhẹ giúp mình sống chân thành và biết chở che cho nhau.



Em trân trọng giáo dục và tri thức, thứ tài sản duy nhất càng cho đi càng lớn thêm. Em tin vào học tập suốt đời: đọc thêm một chương sách, học thêm một kỹ năng, thử thách một góc nhìn. Em không đòi hỏi anh phải biết tất cả, chỉ mong anh không đóng lại cánh cửa học hỏi, vì một mái ấm bền vững cần những người dám tiến bộ mỗi ngày. Khi hai người đều nỗ lực lớn lên, tình yêu có thêm dưỡng chất để không cạn kiệt.



Em nâng niu hiện tại, bữa cơm tối giản dị, một câu chuyện kể dở, cái nắm tay sau ngày dài. Nhưng em cũng tin vào ước mơ và lý tưởng: đặt sự nghiệp lên hàng đầu không phải để quên nhau, mà để xứng đáng với nhau, để có thể chọn điều đúng đắn thay vì điều dễ dàng, để biết từ chối cám dỗ ngắn hạn vì những giá trị lâu dài. Em tin một người đàn ông biết vun đắp sự nghiệp chân chính cũng là người biết dựng xây mái ấm tử tế.



Em kính trọng những người hiếu thảo với cha mẹ, bởi ai biết đội ơn nguồn cội mới biết trân quý tương lai. Em tin vào gia đình như nơi trở về, không phải chỗ phán xét. Em mong anh đủ tầm nhìn xã hội, biết quan tâm đến kinh tế, chính trị, những biến chuyển của thời cuộc, không phải để tranh hơn thua trên bàn luận mà để hiểu thế giới và hiểu chính mình, để chọn cách sống có trách nhiệm trong công việc, trong xã hội và trong gia đình nhỏ mai này.



Em không tìm một câu chuyện kéo dài vô hạn. Tình yêu là để đi đến hôn nhân. Nếu duyên lành, em muốn cùng anh kết hôn vào năm sau rồi đón em bé, không phải như một cột mốc khoe với đời mà như một cam kết dịu dàng với nhau: ta sẽ học làm cha, làm mẹ, với tất cả vụng về và can đảm, sẽ cùng vấp, cùng sửa, cùng lớn lên.



Nếu trong những dòng này, anh thấy thấp thoáng chính mình, một người điềm tĩnh, có khả năng làm việc và kiếm sống vững vàng, trọng tri thức, tôn kính gia đình, sống trong đức tin, mơ xa nhưng biết giữ mình ở hiện tại, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Mình sẽ nói về những cuốn sách từng thay đổi cách nghĩ, về những dự án anh đang ấp ủ, về cách em đang cố làm cho sản phẩm tốt hơn từng phiên bản nhỏ. Rồi biết đâu, giữa nhịp gõ bàn phím và tiếng chuông nhà thờ, chúng ta sẽ nhìn thấy một tương lai chung bình yên mà kiêu hãnh, giản dị mà bền lâu.



Còn em, em xin hứa mang đến một trái tim trung thực, một đầu óc chịu học và chịu khó, một bàn tay biết làm, biết nắm chặt khi bão đến. Phần còn lại, để Chúa dẫn đường, để lý trí soi lối, để mình cùng nhau đi từng bước chậm mà chắc, tới một mái ấm gọi tên nhau.

