Mong anh là người chồng tử tế, người cha ấm áp

Em không mong tình yêu rực rỡ nhất, ồn ào nhất, chỉ mong là tình yêu đủ sâu để không sợ sóng gió, đủ thật để không phải gồng.

Gửi anh, người đang từng bước tiến về phía em. Bốn năm trước, em đã tìm anh giữa dòng người tấp nập của Sài Gòn nhưng chắc do tắc đường ở đâu đó, anh vẫn chưa đến. Hôm nay em viết tiếp lần hai với niềm tin rằng anh đang gần hơn, từng bước, từng nhịp, tiến về phía em. Em, cô gái hướng nội, tuổi đã 34, ưa nhìn và chiều cao đủ chuẩn 1m6. Em có công việc ổn định, giao tiếp là thế mạnh của em khi ra xã hội, bước về nhà "nấu ăn là sở trường", "chăm sóc người thân là sở thích". Nếu anh không chê: "Cơm ngon canh ngọt", em chờ anh sau một ngày vất vả nhé.



Em đi qua những tổn thương, những mất mát, từ biến cố gia đình đến công việc lẫn chuyện tình cảm. Nhưng qua tất cả, em đã chữa lành mọi vết thương. Em quay về học cách yêu thương chính mình. Em vẫn chọn giữ trái tim nguyên vẹn, không sợ đau, không ngừng tin. Không phải để chờ một phép màu, mà đó là một phần tất yếu trong hành trình chữa lành, nơi em và anh gặp nhau khi cả hai đã học cách yêu chính mình và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một điều gì đó bền lâu.



Em không mong tình yêu của mình là rực rỡ nhất, ồn ào nhất, chỉ mong đó là một tình yêu đủ sâu để không sợ sóng gió, đủ thật để không phải gồng mình, đủ thấu cảm để hiểu, đủ dịu dàng để cùng nhau đi hết đoạn đường đời còn lại. Nếu anh cũng học cách sống sâu sắc, học cách hiểu một người bằng trái tim, thì em tin... mình sẽ nhận ra nhau. Anh không cần phải là chàng trai hoàn hảo, anh hơn em vài tuổi, không mùi khói thuốc, không mùi rượu bia hay đỏ đen là được. Anh chỉ đơn giản là anh, một chàng trai bình thường có công việc ổn định, có tri thức, ước mơ và ý chí. Anh đã sẵn sàng để xây dựng một tổ ấm nhỏ, là người chồng tử tế và vững chãi như một điểm tựa, là người ba có trái tim ấm áp và tràn đầy yêu thương của các con em.



Em vẫn đi con đường riêng của mình, từng bước một, không vội, không bỏ cuộc. Ở đâu đó, em biết anh cũng làm điều tương tự, để khi gặp nhau, mình đủ chậm để nắm tay nhau thật lâu anh nhé. Nếu anh đã đọc được thư em và thấy mình phù hợp, anh hồi âm cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ