Mong anh là bạn tâm giao cho em vơi bớt nhọc nhằn

Em theo dõi chuyên mục đã lâu, em từng nhiều lần hủy thư, không gửi. Nghĩ lại mình, có ai dám gần mình không? Mà đúng ra là mình có bản lĩnh mà lại gần ai đó không? Không chỉ có lo sợ về họ làm mình khổ, mà mình cũng là nỗi khổ của họ thì sao? Em mong anh tỏ tường, em là người phụ nữ ly hôn chồng gần 3 năm nay, em sinh năm 1989. Em làm văn phòng, thu nhập cũng ở mức ổn đủ để lo cho cuộc sống hiện tại. Quê ở đồng bằng Bắc bộ, đang sống với hai con nhỏ và mẹ em (bà ngoại) ở một phòng trọ tại quận Hoàng Mai.

Sau khi ly hôn, em co cụm như con rùa rụt cổ. Em có tình yêu lớn là nhân sinh, tình yêu thứ nữa là con cái. Nhưng nỗi niềm không dừng lại ở đó, có nhiều lúc tự gạt đi sự cô đơn và cho rằng nó không tồn tại. Em đã không dám thừa nhận, hoặc thậm chí thừa nhận rồi lại không dám hành động hay bấu víu ra sao. Em không biết tâm sự, chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau, sự vất vả của mình với bất kỳ ai, bạn thân cùng giới có nhưng họ cũng có những mối bận tâm của họ. Em tự chìm vào sự nỗ lực của bản thân, gạt bỏ mọi nỗi bận tâm, đau khổ để tập trung vào công việc và chăm lo cho con nhỏ.

Em không xinh đẹp, khoảng 1m6 thôi, cũng rất tầm thường và bình thường, không ăn diện, không biết trang điểm (nên gọi là xấu), em sống đơn giản và chi tiêu tiết kiệm. Đã 4-5 năm nay em chưa biết làm tóc hay mua cho mình bộ quần áo mới nào. Em thích sự đơn giản nhưng cũng không quá luộm thuộm, rừng rú, thổ dân đâu nên anh đừng sợ. Em là người hiểu biết, không mạnh mẽ lắm nhưng cũng có chút bản lĩnh, sống chân thành, tự trọng, thương người, đề cao sự tử tế và là người học Phật. Em ăn chay trường đã hơn hai năm, nghe kinh Phật, nghe pháp thoại và ngồi thiền.

Mình có đủ nhân duyên để tìm ra nhau không anh nhỉ? Nhưng em tin rằng anh là người vẫn đang ở đâu đó, mang lại sự tích cực, năng lực bình an và sự tử tế bằng một cách nào đó đến với em ở đây. Thực sự em cũng muốn mình trở thành người mang lại cho anh những điều tương tự vậy và thậm chí còn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nữa. Em mong rằng một ngày nhờ nhân duyên của lá thư này mà đất trời mang anh lại gần bên em, người cùng em xây dựng sự bình an, tử tế, sống tôn trọng và nâng đỡ nhau anh ạ.

Gửi đến anh sự bình yên và giây phút hạnh phúc của em đang có. Khi em dám giới thiệu công khai về mình như vậy để chủ động tìm anh, điều mà bao lâu nay em không bao giờ dám nghĩ đến ạ.

