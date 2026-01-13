Mong anh hiền lành, biết thể hiện sự quan tâm

Em lựa chọn sống một mình khi chưa tìm được người phù hợp, chắc là đang chờ anh xuất hiện đó.

Em vừa sang tuổi 43. Chắc với nhiều bạn trẻ, tuổi này đã khá cao rồi, nhưng em thấy mình vẫn trẻ. Cảm giác của em không khác gì nhiều so với lúc 30 tuổi, chỉ trừ việc trưởng thành hơn và kinh nghiệm cuộc sống ngày một nhiều hơn.

Về học tập, em tốt nghiệp đại học trong nước và từng du học vài năm. Công việc của em khá thuận lợi, tương đối thoải mái về thời gian.

Ở tuổi này, em có ưu điểm là sự ổn định. Anh ở bên em sẽ không cần lo gì cho em, ngoài việc dành thời gian quan tâm, chăm sóc nhau để cuộc sống hạnh phúc hơn. Em thích cuộc sống bình lặng, vui vẻ bên gia đình; thích đi dạo, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh, đặc biệt là những nơi có phong cảnh đẹp, nhiều hoa. Em không quá đam mê du lịch dù từng được đi nhiều nơi qua các chuyến công tác. Em thích một chút lãng mạn, có thể chỉ là ngồi trong quán cà phê ngắm những cái cây đang dần thay lá, hay tận hưởng những khoảnh khắc nhìn ra ban công, bất chợt thấy trời trong xanh hơn mọi ngày.

Em từng thích đọc những cuốn tiểu thuyết dài, có thể đọc liền một mạch cho đến khi kết thúc. Nhưng hiện giờ, em ưu tiên làm nhiều việc khác hơn. Lúc rảnh rỗi, em có thể xem phim hoạt hình như Conan hoặc Vua cướp biển... để giải trí, tinh thần sẽ không bị căng thẳng như khi đọc truyện dài.

Em không phải kiểu sắc nước hương trời nhưng chắc cũng dễ nhìn. Em khá cao nên mong anh cũng cao ráo, mập mạp một chút nhé. Em ăn uống đơn giản nên sợ không "vỗ béo" anh được, vì vậy tốt nhất anh có da có thịt sẵn sẽ phù hợp hơn. Ở tuổi này, em mong anh đã có công việc ổn định, có thể lo được cho bản thân và gia đình. Mong anh hiền lành, chín chắn, thân thiện và biết thể hiện sự quan tâm.

Em lựa chọn sống một mình khi chưa tìm được người phù hợp, chắc là đang chờ anh xuất hiện đó.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ