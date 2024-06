Mong anh giàu nghị lực, khiêm nhường

Em chào anh - chàng trai tử tế, nghị lực mà em hằng mong gặp gỡ, kết đôi trên đường đời.

Về bản thân: Em sinh năm 1991, là người tỉnh lẻ, sống và làm việc tại Hà Nội, nhan sắc bình thường. Trời không phú cho em trí tuệ hơn người nhưng từ đó rèn luyện cho em tinh thần nhẫn nại, chịu khó. Em tin và bản thân đã tự chứng minh được rằng: sự nỗ lực học tập, lao động của ngày hôm nay sẽ làm cho ngày mai tốt hơn, nhiều hy vọng hơn. Em chung thủy và sẽ trân trọng những tình cảm chân thành của người bạn đời dành cho mình. Thời gian rảnh, em thích tìm đến sách như một người bạn trung thành dẫn lối cho tư duy và trái tim.

Mọi người hay cho rằng, lập gia đình muộn do kén chọn, không bình thường nọ kia. Nhưng bản thân em tự động viên mình rằng, có thể mình chưa may mắn để có được một mái ấm gia đình, có thể cuộc đời này đang thử thách lập trường của mình liệu có vững vàng và cũng có thể cuộc đời này muốn truyền tải cho mình một thông điệp đạo đức rằng sau này khi mình có thành tựu hơn người khác, hãy biết ơn cuộc đời, biết cảm thông với những người kém may mắn hơn thay vì động chạm vào nỗi đau của người khác để làm niềm vui cho mình.

Em tin cuộc sống cũng chả tốt đẹp hơn cuộc sống độc thân nếu cùng đi sai người. Chắc anh cũng mong muốn một gia đình bền vững chứ không phải một gia đình tạm bợ cho có phải không? Em hiểu cuộc sống gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi bản thân người trong cuộc phải nỗ lực, cố gắng, nhường nhịn, biết cảm thông và chia sẻ. Bởi vậy, em mong tìm được người có những điểm phù hợp, tương đồng về lối sống, suy nghĩ và hành động để làm bạn đường trung thành cho đến giờ phút cuối cùng trên chặng đường trần gian.

Mong ước của em: anh theo đạo Thiên Chúa, chưa từng lập gia đình, giàu nghị lực, khiêm nhường, yêu thích học tập, lao động, làm việc tại Hà Nội.

Đối với anh, điều gì khiến anh rung động? Với em, đó là hành động, cách ứng xử chân thành của con người để hình thành nên tình yêu sẽ bền vững và đáng tin hơn nhiều. Còn tình yêu dựa vào sự rung động qua nhan sắc hay tiền tài, danh vọng cũng dễ "bay màu" khi những điều cơ sở hình thành nên nó lụi tàn.

Đó là tất cả tâm tình của một cô gái gửi vào cuộc đời này với hy vọng tìm thấy anh - chàng trai em chờ đợi để cùng dắt tay nhau vào thánh đường ước nguyện hạnh phúc trăm năm.

Nếu anh kết nối với em, hãy viết chi tiết một chút về bản thân để em thấy rằng anh nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ chân chính nhé.

