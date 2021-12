Mong anh đừng bao giờ nói 'Xin lỗi em yêu, anh bận lắm'

Nếu anh muốn cảm nhận tình cảm của phụ nữ U40 có màu sắc thế nào, xin cứ gõ cửa nhà em.

Người ta cho rằng, U40 có còn con nít đâu mà yêu với chả đương, chỉ cần tìm người có điều kiện phù hợp là được. Chắc trái tim em vẫn còn "con nít", cảm thấy yêu thương nào có liên quan đến tuổi tác, chẳng qua tình yêu của U40 sẽ khác với U20. Ở tuổi này, có lẽ không phải bị sét đánh đùng đùng, cuồng say mãnh liệt như hồi trẻ, nhưng cảm giác thôi thúc người ta mong nhớ nhau, vui vẻ bình yên khi ở cạnh nhau, cảm thấy muốn gắn kết,... vẫn có mà, đúng không anh? Cánh cửa dẫn đến vùng trời hạnh phúc dành cho người phụ nữ đã qua một lần đò hẳn là hẹp lắm. Thay vì đứng bên này dòm qua bên kia cửa và tiếc nuối, em sẽ cố gắng "giảm cân" để lách qua được khe hẹp ấy. Đó là lý do vì sao có bài đăng này trên chuyên mục Hẹn hò.

Sống tự do tự tại cùng cô con gái nhỏ 10 tuổi khá ổn. Nếu không đủ duyên để gặp được người cần gặp, em sẽ tiếp tục tận hưởng sự thú vị của cuộc đời độc thân. Mong anh nghiêm túc trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, không phải quen tạm bợ một thời gian cho đỡ cô đơn. Anh hẳn phải hơn tuổi em nhé, từng đổ vỡ hôn nhân càng phù hợp, từng tổn thương càng biết cách trân trọng yêu thương. Mong anh không hút thuốc, rượu thì uống ít thôi. Biết giữ gìn sức khỏe của bản thân mới có tâm sức để yêu thương chứ, đúng không ạ?

Hai cá thể khác biệt khi ở cạnh nhau hẳn phát sinh nhiều vấn đề. Mỗi khi như vậy, mong cả hai có thể bình tĩnh ngồi xuống trao đổi, tìm hiểu nguyên do và điều chỉnh để phù hợp nhau. Không lớn tiếng la mắng, không bỏ mặc im lặng anh nha. Khi phát sinh vấn đề, điều quan trọng là tìm nguyên do để giải quyết, chứ không phải im lặng chịu đựng hoặc bỏ đi cho xong chuyện. Trong trường hợp này, im lặng chưa bao giờ là vàng. Nếu may mắn được gặp anh, hy vọng cả hai đều có tinh thần cầu thị để giữ gìn mối quan hệ không dễ gì có được này.

Có "quý ngài" nào đó trong một talk show phán rằng: "Bán hàng online thì học vấn thấp". Công việc hiện tại của em là bán hàng online và chỉ có bằng cử nhân, hy vọng không bị xem là học vấn thấp. Thiết nghĩ công việc không phân sang hèn, chỉ cần lao động bằng chính công sức của mình đều đáng quý như nhau. Hy vọng anh có công việc ổn định và mưu sinh lương thiện. Em mong gặp một người có thể đi cùng, làm cùng, trò chuyện cùng,... Nghĩa là mọi việc đều có thể cùng nhau. Mong anh đừng bao giờ nói câu: "Xin lỗi em yêu, anh bận lắm". Việc kết nối cùng nhau, dù chỉ mỗi ngày một tin nhắn để hiểu rằng vẫn luôn quan tâm nhau sẽ không tốn quá nhiều thời gian đến mức bận quá, không làm nổi, đúng không anh?

Mong anh có thể mở lòng trò chuyện cùng nhau từ chuyện trên trời đến dưới đất. Có thể nhiều việc em không hiểu nhưng sẽ luôn lắng nghe mọi chia sẻ về niềm hân hoan hay nỗi muộn phiền. Nửa đời còn lại nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu hai người bên nhau lại "nhìn nhau không biết nói năng chi", tình dần sẽ nhạt. Không phải em mong anh nói nhiều, chỉ là mong anh có thể chia sẻ và lắng nghe.

Em thích viết thư lắm. Ngày xưa là thư tay, bây giờ là email. Tiếc là hiện giờ không còn cơ hội để email cho ai. Mong thời gian đầu tìm hiểu, cả hai có thể mỗi ngày một email thì tốt biết mấy, chầm chậm tìm hiểu, dần dần thấm sâu. Mỗi chiều em đều chạy bộ (phải khỏe mới yêu đời, yêu người nổi chứ, cười). Em sẽ dùng tốc độ chạy bộ của mình (lúc đi lúc chạy) để song hành cùng anh. Mong anh đừng dùng tốc độ tên lửa trong chuyện tình của chúng ta. Nhanh đến sẽ nhanh tàn, chậm một chút mới nhìn thấy cảnh quan hai bên đường, mới cảm nhận thật sâu về nhau. Cứ vèo vèo ào ào, em sẽ bị sốc tốc độ và té ngã mất. Nếu thật lòng thương em, sao anh nỡ để em ngã dập mặt, đúng không nào?

À, em ở Sài Gòn và chờ anh lâu lắm rồi. Anh đang ở đâu vậy? Nếu anh muốn cảm nhận tình cảm của phụ nữ U40 có màu sắc thế nào, xin cứ gõ cửa (gửi email) ạ. Nhà em không nuôi cún, anh không sợ bị xua đuổi đâu.

